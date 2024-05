Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: keystone

Mann sticht in Zofingen (AG) auf mehrere Menschen ein – was wir wissen

Mehr «Schweiz»

Was ist passiert?

Am Bahnhof Zofingen hat ein Mann einen Passanten attackiert. Danach hat er sich Richtung Strengelbach entfernt, auf dem Weg aber erneut unbeteiligte Personen angegriffen.

«Der Mann ist wahllos auf Leute losgegangen und hat sie mit einer Waffe verletzt. Zum Glück konnten wir ihn direkt unter Kontrolle bringen» Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau

Kurz nach 16 Uhr am Mittwochnachmittag ging eine Meldung ein, im Anschluss ist die Kantonspolizei Aargau mit einem Grossaufgebot ausgerückt, auch eine Sondereinheit war im Einsatz. Gemeinsam mit mehreren Krankenwagen hat die Polizei verletzte Menschen betreut. Auch ein Rettungshelikopter kam zum Einsatz.

Gemäss Bernhard Graser, dem Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, hätten sich sechs Personen bei den Angriffen verletzt, zwei davon schwer. Die Opfer weisen allesamt Schnittwunden auf.

Was weiss man zum Täter?

Der unbekannte Mann habe sich nach den Angriffen in ein Gebäude zurückgezogen. Daraufhin sei es der Polizei gelungen, den Mann unter Kontrolle zu bringen und mittels Spezialisten mit ihm in Kontakt zu treten.

Rund zwei Stunden später wurde der Mann durch die Einsatzkräfte verhaftet. Er weist mehrere Verletzungen auf, die er sich mutmasslich selbst zugefügt hat.

Mehrere Ambulanzen waren im Einsatz. Bild: keystone

In einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau hiess es, der Mann «dürfte ausländischer Herkunft und rund 40 Jahre alt sein». Er befinde sich derzeit ebenfalls in Spitalpflege und werde durch die Polizei bewacht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich um die Tat einer Einzelperson handeln, so die Kantonspolizei. Hinweise auf Komplizen lägen keine vor. Gemäss «20 Minuten» habe man die Identität des Täters bislang nicht feststellen können, weil er keinen Ausweis auf sich trug.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Fotos und Videos des Tathergangs, auch sonstige Angaben zum Vorfall seien hilfreich, so Mediensprecher Bernhard Graser.

Was weiss man über das Motiv des Täters?

Ein solcher Vorfall kenne man in Zofingen nicht, dies lasse aufhorchen, sagte Bernhard Graser von der Aargauer Kantonspolizei gegenüber «TeleM1». Es sei jedoch früh, über Motive zu sprechen.

Bernhard Graser (rechts) gibt Auskunft. bild: screenshot telem1

Was weiss man über die Opfer?

Unter den Opfern befinden sich zwei Lehrpersonen der Kantonsschule Zofingen (KSZ). Dies geht aus einer internen Mitteilung von Rektor Patrick Strössler hervor, welche «20 Minuten» vorliegt.

Informationen gibt es auch von Sandro Lombardo, er äusserte sich im Studio von «TeleM1». Seine schwangere Frau wurde vom unbekannten, dunkelhäutigen Mann angegriffen.

Sandro Lombardo gibt Auskunft. screenshot telem1

Er sei mit seiner Frau am Telefon gewesen, dann habe der Mann ihr von hinten Hallo gesagt und sie danach angegriffen und geschlagen. Lombardo berichtet davon, dass seine Frau mit einem Messer-ähnlichen Gegenstand angegriffen wurde, das aber nicht scharf gewesen sei und aus Metall bestanden habe.

Zum Glück sei seine schwangere Frau nicht am Bauch getroffen worden, sondern nur am Kopf, so Lombardo weiter. Sie befinde sich derzeit mit geschwollenem Gesicht im Spital, es gehe ihr aber gut, das Kind sei nicht verletzt worden. Dennoch sei der Vorfall für ihn schockierend.

SP-Co-Parteipräsident Cédric Wermuth hat sich auf X zur Attacke geäussert, er sei schockiert und seine Gedanken bei den Opfern.