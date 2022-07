Khloé Kardashian und ihr Ex erwarten zweites Kind von Leihmutter

«Wir können bestätigen, dass True ein Geschwisterchen haben wird, das im November gezeugt wurde», hiess es in einer von den Medien zitierten Mitteilung des Sprecherteams. Kardashian sei der Leihmutter «unglaublich dankbar». Ihr erstes Kind hatte die jüngere Schwester von Kim Kardashian selbst zur Welt gebracht.

Reality-TV-Star Khloé Kardashian wird angeblich schon bald Mutter eines zweiten Kindes sein. Das berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf das Sprecherteam der 38-Jährigen. Das zweite gemeinsame Kind von Kardashian und ihrem Ex-Freund Tristan Thompson werde von einer Leihmutter ausgetragen, berichtete der Sender CNN. Kardashian und der Basketball-Profi, die sich Ende letzten Jahres getrennt hatten, sind bereits Eltern der vierjährigen Tochter True.

Berichte: Johnny Depp legt Rechtsstreit nach Schlag-Vorwürfen am Drehset bei

Hollywood-Star Johnny Depp (59) scheint US-Medienberichten zufolge einen Schadenersatzprozess in Kalifornien vermieden zu haben. Depps Anwälte hätten einen Rechtsstreit mit einem früheren Mitarbeiter vom Set des Films «City of Lies» vorläufig beigelegt, berichteten «Variety», «Hollywood Reporter» und andere US-Branchenportale am Montag übereinstimmend. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Depps Anwälten blieb zunächst ohne Antwort.