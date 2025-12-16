Darf ich vorstellen: Gary DeSnake. Bild: screenshot / https://zootopia.fandom.com

Junge Erwachsene kaufen wieder Giftschlangen – Gary DeSnake ist der Grund dafür



Ende November ist der zweite Teil des Animationsfilms «Zoomania» (in einigen Ländern oder Sprachen auch «Zootopia») in die Kinos gekommen. Der Film dreht sich um eine Stadt, in der verschiedene Tiere leben und arbeiten.

Im neuen Teil der Tierwelt tritt ein neuer Charakter ins Rampenlicht, Gary. Eine blaue Schlange, genau genommen eine blaue, hochgiftige Schlange.

Gary ist eine Grubenotter und stammt aus der Familie der Viper. Der Biss einer Grubenotter ist hochgiftig und ist für Menschen sowie Tiere, oft tödlich, falls nicht sofort ein Arzt aufgesucht wird.

Durch die niedliche und lustige Animation von Gary im Film «Zoomania» findet die Schlangenart Anklang bei jugendlichen Zuschauern in China. Dies berichtet CNN.

Somit kaufen sich junge Erwachsene eine solche lange, hellblaue Schlange. Eigentlich kommt sie aus Südostasien und man würde sie im Dschungel antreffen.

Seit dem Kinostart des Films würden viele chinesische E-Commerce-Plattformen eine hohe Suchanfrage für die Schlange verzeichnen. Sowie auch einen Preisanstieg für die indonesische Schlange.

Die blaue Schlange ist hauptsächlich in Indonesien heimisch. Bild: www.imago-images.de

Eine Schlange kostet zwischen einigen hundert bis zu mehreren Tausend Franken. Als Vergleich 1000 chinesische Yuan entsprechen rund 112 Schweizer Franken.

Die Schlangen werden vor dem Verkauf meist von Menschenhand gezähmt oder gar gezüchtet.

Reptilien als Haustier

Laut Daten der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua hatten Ende 2024 über 17 Millionen Chinesen ein Reptil als Haustier. Mehr als 60 Prozent dieser Haustierbesitzer seien junge Erwachsene und somit Teil der Generation Z.

Im Jahr 2025 hätte der Anteil der Reptilien, die als Haustiere gehalten werden, über 50 Prozent ausgemacht.

Die staatliche chinesische Zeitung «The Beijing News» kommentierte laut «CNN», dass die Schlange im Film mit liebevollen Eigenschaften ausgestattet sei. Trotzdem sei sie im echten Leben kein Spielzeug und durchaus gefährlich.

Gary hat im Film nur einen Zahn, giftig ist dieser trotzdem. bild: screenshot / https://zootopia.fandom.com

Laut CNN sei die blaue Giftschlange auf vielen E-Commerce-Plattformen mittlerweile nicht mehr erhältlich. Auf Chinas grösster Online-Plattform «JD», gäbe es sie jedoch noch zu kaufen, mit dem Vermerk «Versand inklusive».

Als «JD» mit diesen Informationen konfrontiert wurde, wurden sämtliche Angebote für die Schlange entfernt.

In der Schweiz ist es erlaubt, ungiftige Schlangen und Reptilien als Haustiere zu halten. Schlangen, wie die Viper, also Gary, wären in der Schweiz als Haustier verboten. (nib)