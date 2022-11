bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Meine Mutter ist auf einen Liebes-Betrüger reingefallen ...»

Frage von Ben:

Meine Mutter hat nach dem Tod meines Vaters wirklich eine schlimme Zeit gehabt. Sie war oft alleine und hat sehr getrauert. Sie waren 30 Jahre verheiratet, verständlich. Jetzt, nach einem sehr dunklen Jahr, habe ich sie letztens wieder «gigelen» gehört, als sie an ihrem Handy war. Ich habe gefragt, was so lustig ist – und sie hat dann erzählt, dass sie seit ein paar Wochen mit einem netten Mann aus London schreibe. Er wäre sehr höflich und lieb zu ihr und sehe sehr gut aus. Er wäre sogar Arzt und arbeite für eine Hilfsorganisation in Weissgottwo.

Bei mir haben natürlich alle Alarmglocken geklingelt und ich habe ihr gesagt, dass das ein Betrüger ist, der nur an ihr Geld will. Sie habe den Mann noch nie gesehen, sie solle ihm kein Wort glauben. Aber meine Mutter hat nur abgewunken, ich würde ihr nichts gönnen wollen!

Ich habe jetzt bereits via meiner Schwester herausgefunden, dass sie ihrem neuen «Freund» schon fast Geld überwiesen hätte, meine Schwester sie aber in letzter Minute noch davon abbringen konnte. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie auf meine Schwester hört und dass sie meiner Mutter etwas Vernunft einreden kann. Auf mich hört sie ja nicht.

Wie kann ich meiner Mutter helfen? Habt ihr ähnliches schon mal erlebt? Wie kann man das in Zukunft verhindern? Der Spam-Filter scheint ja nicht besonders gut zu funktionieren …

