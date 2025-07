Der Fréjus-Tunnel zwischen Frankreich und Italien gehört zu den teuersten in Europa. Bild: www.imago-images.de

Gotthard-Gebühr? So viel kostet die Tunnel-Durchfahrt in anderen Ländern

Vignetten, Maut und sonstige Gebühren: Wer mit dem Auto in die Ferien fährt oder eines mietet, muss je nach Route bereits unterwegs tief in die Tasche greifen. Was am Gotthard gefordert wird, gibt es im Ausland längst. Ein Überblick.

Vroni Fehlmann Folge mir

Wegen des langen Staus während Feiertagen und in den Sommerferien wird für ausländische Reisende eine Gotthard-Gebühr gefordert. Bisher konnte sich die Idee nicht durchsetzen, die Stimmen werden aber allmählich lauter.

In anderen Ländern kosten Tunneldurchfahrten schon länger, je nachdem, welche Route man wählt. Das Einzige, was die Schweiz mit einigen anderen Ländern gemein hat, ist die Autobahngebühr. Hierzulande zahlt man für eine Vignette. Das gleiche System gilt in anderen Ländern, darunter etwa Österreich. In weiteren Ländern gibt es die Maut, etwa in Frankreich, Spanien oder Italien.

Doch manche Brücken- oder Tunneldurchfahrten kosten nochmals extra. Eine kleine Übersicht, wo man wie viel zahlt.

Dänemark

Dänemark kennt zwar weder Maut noch Vignette, dafür musst du für die Benutzung der Storebaelt-Brücke und der Øresund-Brücke bezahlen. Preis für ein Auto bis 3,5 Tonnen: 35 bis 54 Euro.

Frankreich

In Frankreich kostet der Fréjus-Tunnel einiges. Normale Autos zahlen retour 68.40 Euro, Wohnwagen sogar 91.20 Euro. Von der italienischen Seite her kommend kostet die Durchfahrt sogar noch ein paar Cent mehr (69.60 und 92.70 Euro).

Die Preise für den Fréjus-Tunnel auf französischer Seite. Bild: SFTRF

Auch im Mont-Blanc-Tunnel lässt man Geld liegen. Die Durchfahrt kostet hier für Auto und Wohnmobil gleich viel wie der Fréjus-Tunnel. Und auch hier zahlt man von italienischer Seite kommend etwas mehr. Die Retourtickets sind jeweils eine Woche bis um Mitternacht des letzten Tages gültig.

Etwas günstiger sind die Tunnels Prado Carénage und Sud, zusammen kosten sie 6.10 Euro. Im Elsass kostet die Durchfahrt des Tunnels Maurice-Lemaire: Ein Auto zahlt 6.80 Euro, ein Wohnmobil 10.60 Euro.

Natürlich kostet auch die Fahrt durch den Eurotunnel, wenn du einen Trip nach Grossbritannien machst. Je nach Aufenthaltsdauer zahlst du hier zwischen 69 (Tagesausflug) und 274 Pfund, je nachdem, wie früh im Voraus du buchst und wie lange deine Ferien dauern.

Auch gewisse Brücken sind kostenpflichtig. Im Süden Frankreichs etwa das Viadukt von Millau. Autos zahlen im Sommer 13.70 Euro, Camper 20.60 Euro. Für die Pont de Normandie und die Pont de Tancarville zahlt man pro Auto 5.90 respektive 2.80 Euro, pro Camper 6.90 respektive 3.50 Euro.

Griechenland

Hier gilt das Mautsystem, wenn auch nicht durchgehend. Für zwei Tunnel und eine Brücke musst du aber separat zahlen. Der Preveza-Aktio-Unterseetunnel kostet für ein Auto 3 Euro, für ein Wohnmobil 7.50 Euro. Der Artemission-Tunnel kostet 2.50 Euro respektive 6.20 Euro. Und die Rio-Andirrio-Brücke kostet für ein Auto 15.40 Euro, ein Wohnmobil zahlt 23.70 Euro.

Grossbritannien

In Grossbritannien gibt es diverse Brücken und Tunnel auf Hauptstrassen, die kostenpflichtig sind:

Batheaston Bridge in Bath, Somerset

Humber Bridge in Hull, Yorkshire

Tyne Tunnels in Wallsend, Tyne and Wear

Tamar Bridge in Plymouth, Devon

Mersey Tunnels – Queensway in Birkenhead, Liverpool

Dunham Bridge in Lincoln, Lincolnshire

Mersey Tunnels – Kingsway in Wallasey, Liverpool

Mersey Gateway in Halton, Cheshire

Itchen Bridge in Southampton, Hampshire

Auch bei Brücken auf Nebenstrassen fallen Gebühren an:

Whitchurch Bridge in Pangbourne, Berkshire

Clifton Suspension Bridge in Bristol

Whitney-On-Wye Bridge in Whitney-On-Wye, Hereford

Swinford Bridge in Swinford, Oxfordshire

Warburton Bridge in Warburton, Greater Manchester (derzeit wegen Bauarbeiten gratis)

Aldwark Bridge in Aldwark, North Yorkshire

Kingsland Bridge in Shrewsbury, Shropshire

Cartford Bridge in Preston, Lancashire

Die Clifton-Hängebrücke in Bristol ist weltberühmt. Für 1 Pfund kann man sie sogar mit dem Auto befahren. Bild: www.imago-images.de

Die Preise bewegen sich alle um die 1 bis 5 Pfund pro Fahrt.

Italien

Nebst dem Fréjus- und dem Mont-Blanc-Tunnel zahlt man auch für die Durchfahrt des Munt-La-Schera-Tunnels zwischen Graubünden und Italien. Vom Wallis ins Aostatal durch den Grossen-St.Bernhard-Tunnel bezahlt man ebenfalls Gebühren. Hier fallen für Hin- und Rückfahrt 50 Euro für Autos und 77.50 Euro für Fahrzeuge zwischen 2 und 3 Metern Höhe an.

In Italien zahlt man zudem für die Timmelsjoch-Hochalpenstrasse zwischen Österreich und Italien, auf der Stilfersjoch-Passstrasse und in den Städten Mailand, Bologna und Palermo. In Rom sind private Fahrzeuge im historischen Zentrum verboten.

Österreich

Auch in Österreich kennt man die Vignettenpflicht. Auf einigen Abschnitten gilt jedoch die Streckenmaut. Etwa auf der Pyhrn-Autobahn mit dem Gleinalm- und dem Bosrucktunnel. Eine Einzelfahrt kostet hier zusammen 18.50 Euro. Für die Tauern-Autobahn zahlt man 14.50 Euro, die Karawanken-Autobahn kostet 8.80 Euro. Für die Brenner-Autobahn zahlt man 12 Euro pro Fahrt und die Aarlberg-Schnellstrasse kostet 12.50 Euro.

Bild: ASFINAG

Spanien

Auch Spanien verlangt für manche Tunneldurchfahrten Geld. Beim Vallvidrera-Tunnel hängt der Preis von der Uhrzeit ab, in der Hauptverkehrszeit ist die Durchfahrt teurer. Für ein Auto kostet sie zu Stosszeiten 5.13 Euro, ein Wohnmobil zahlt bis zu 8.06 Euro. Auch der Cadi-Tunnel kostet, ein Auto zahlt 14.16 Euro, ein Wohnmobil 30.91 Euro. Die Gebühren für den Artxanda-Tunnel fallen mit unter 2 Euro kaum ins Gewicht.

Türkei

Der Bosporustunnel und die Bosporusbrücken verbinden zwei Kontinente und sind ebenfalls kostenpflichtig. Allerdings ist die Fahrt günstig: Für die Fahrt über die Osmangazi-Brücke zwischen Istanbul und Izmir beispielsweise zahlt man für ein Auto umgerechnet rund 11 Franken. Der Eurasientunnel in Istanbul kostet 1.20 Franken.

Weitere Länder mit Tunnel- und Brücken-Gebühren

In weiteren europäischen Ländern sind Gebühren für Tunnel und Brücken ebenfalls üblich. Die Preise bewegen sich jedoch im Rahmen bis zu 10 Euro, etwa in den Niederlanden, in Kroatien, Irland, Norwegen, Rumänien, Belgien, Montenegro und Island.