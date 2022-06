bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich habe Angst, dass sie meinen Penis zu klein findet ...»

Frage von Rick:

Hallo zusammen,

ich bin seit ein paar Wochen in eine Frau verliebt. Wir haben uns schon ein paar mal gesehen und auch schon rumgeknutscht, sind aber bislang immer jeder zu sich nach Hause gegangen. Das hat auch einen Grund: Ich habe Angst, dass sie meinen Penis zu klein findet und dann gar nichts mehr von mir wissen will, falls es einen Schritt weitergehen sollte.

Ich war vorher mit einer anderen Frau zusammen, die mit mir Schluss gemacht hat und gesagt hat, dass sie meinen Penis zu klein findet und beim Sex kaum was gemerkt hätte. Das hat mich irgendwie nachhaltig irritiert. Ich habe immer gedacht, ich hätte einen durchschnittlichen Penis. Er ist jetzt nicht riesig, aber ja. Ich kann euch jetzt schlecht ein Foto davon zeigen .... Anyway.

Auf alle Fälle plagen mich jetzt diese Sorgen ...

Habt ihr Tipps, wie man mit solchen Gedanken besser umgehen kann?

