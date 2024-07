Cute News

Und hier: 23 geile optische Täuschungen mit Tieren

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Heute ist alles nicht so, wie es aussieht.

Ich bin nicht Corina, und auch die folgenden Bilder könnten dich etwas verwirren. Aber weil wir hier bei den Cute News sind, gibt es auch noch ganz viele herzige Tierli obendrauf.

Summa summarum: Es wird toll. Schön, bist du da!

Diese Möwen werden auch immer grösser.

Riesengross, sogar!

Entschuldigung, was genau ist hier los?

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News Abonnieren Abonnieren

Besser als jedes Make-up.

Sooo eine schicke Frisur.

Katzenbaum als Teleporter.

Himmels-Enten. <3

Grüezi! Haben Sie schon von unserem Retter und Erlöser gehört?

Ein grosser Biss Katz!

Kopflose Liegeposition.

Schwebe-Büsi.

Und noch eine!

Achtung, Achtung, es ist mit Verkehrsbehinderungen auf der Strasse zu rechnen. (Es sind Riesen-Affen.)

Lustige-Ziegen-Slideshow für zwischendurch.

Unten geht's weiter ...

1 / 22 Vergiss Otten. Vergiss Löwen. Die absolut geilsten Tiere sind – Ziegen! Oder hast du schon mal einen Otter gesehen, der so elegant in der Felswand steht? (Bild: imgur

Hä? Was ist hier was?

Bild: reddit

Neue zweischnablige Vogelart gesichtet!

Hase oder geretteter Vogel?

Immer diese Paparazzi ...

Fliegender Doggo aus der Zukunft.

Kleinst-Muh.

Bei diesem Doggo willst du keine Schulden haben ...

(Gib ihm seine Knochen! Aber dalli!)

Noch so eine tolle Frisur!

Wo ist der Rest???

Das Reh mit acht Beinen.

Und hier, die Top-5 unserer tierischen Internet-Ausbeute diese Woche.

5

Der Reddit-User schreibt dazu: Learned there is a breed of Birds called Boobies and they are ADORABLE 😭

Weil Boobies so schön ist, wollen wir das ungern übersetzen. Bei dem Vogel handelt es sich aber um einen Blaufusstölpel. Den Meeresvogel findet man überwiegend auf den Galapagos-Inseln, aber auch vor der Westküste Mexikos oder bei Ecuador oder Nordperu. Sind seine blauen Stiefelchen nicht umwerfend?!

4.

Keine Sorge. Es geht ihm gut.

3

Du, wenn du gerade ein riesiges Glace gegessen hast und dann sofort zurück ins Wasser gehst, obwohl du doch einen Moment warten solltest.

2

Herzallerliebste Tier-Freundschaft.

1

Und damit wir heute noch etwas gelernt haben: So sieht ein Alpaka ohne Wolle aus.

Sommerfrisur. :)

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!