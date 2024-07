Trump schockiert mit Aussage zu behindertem Grossneffen: «Lass ihn sterben»

Weiter schreibt Fred Trump, dass er nicht wusste, was er darauf sagen sollte. «Er spricht über Ausgaben. Wir sprechen hier über ein menschliches Leben.»

Fred Trump schreibt weiter, dass er nicht glauben konnte, was er gerade gehört habe: «Warte! Was hat er gerade gesagt? Dass mein Sohn mich nicht erkennt? Dass ich ihn einfach sterben lassen sollte? Hat er das wirklich gerade gesagt? Dass ich ihn sterben lassen sollte... damit ich nach Florida ziehen kann? Wirklich?»

Kommende Woche wird Fred Trumps neues Buch «Alles in der Familie: Die Trumps und wie wir so wurden» publiziert. Der «Guardian» hat bereits eine Kopie des Buches erhalten – und berichtet über schockierende Aussagen , die Donald Trump seinem Neffen bezüglich seines behinderten Sohnes gesagt haben soll.

Fred C. Trump III ist der Neffe des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Der 61-Jährige ist wie sein Onkel ein New Yorker Immobilien-Mogul und hat zusammen mit seiner Frau Lisa einen behinderten Sohn, William.

In einem neuen Buch von Fred Trump III spricht der Neffe von Donald Trump über seinen behinderten Sohn William – und was Trump ihm geraten haben soll. Es sind schockierende Aussagen.

