Das steht bei uns alles in den Handy-Notizen – und bei dir so?

Es gibt (wieder einmal) einen neuen TikTok-Trend: das Offenlegen der intimsten Gedanken, der geheimsten Codes, von Träumen, und so weiter – kurz, der Notizen auf deinem Handy.

Notizen sind so gewöhnlich wie persönlich. Was zuvor wohl entweder im eigenen Kopf oder in einem Notizbuch gespeichert wurde, befindet sich ab 2007 – also seit es das iPhone und die dazugehörige App gibt – bei uns nun auf dem ständigen digitalen Begleiter.

Wir haben uns auf der Redaktion gefragt, was sich da eigentlich alles ansammeln kann – und ob wir einen Blick auf die Notizen der watson-Mitarbeitenden erhaschen dürfen. Das ist dabei herausgekommen:

«Ich habe in meinen Notes eine Rangliste von den deutschen Bachelor-Teilnehmerinnen 2022. Da haben ich und eine Freundin aufgeschrieben, wer wir denken, wer gewinnt (Anna hat gewonnen). Dazu noch eine Einkaufsliste. Logisch.» Sabeth Vela, Social-Media-Redaktorin und Trash-TV-Guckerin

«Wie man sieht, sammle ich unter meinen Notizen überwiegend Travel-Tipps für die Orte, an die ich dieses Jahr reise, Lerninhalte für die Sprachen, die ich lerne und eine super lange Liste mit kulturellen Aktivitäten, die ich mit meiner Freundin nach und nach abhake.» Melina Bokop, Native-Ad-Verantwortliche und Asien-Fan

«Ich habe bei mir einen Haufen Codes, darunter sind irgendwelche Zugangsdaten für irgendwelche Internetboxen, die SIM- und Handy-PINs von meinen Grosseltern und ein paar Sicherheitscodes. Dann gibt's noch eine Einkaufsliste für mein Zimmer, eine Einkaufsliste von letzter Woche und eine Gin-Tonic-Einkaufsliste von 2020. Ein Ergebnis eines MBTI-Persönlichkeitstests habe ich auch in meinen Notizen sowie ein paar Links zu E-Autos und Töffs. Das Wort ‹Cuba Libre› ist auch noch als eigene Notiz dabei.» Elia Arianna, SEO-Praktikant und Code-Sammler

«Das ist voll secret. Da steht zum Beispiel eine Liste mit Babynamen, für meine Tochter, die jetzt dann gleich zur Welt kommt. Und meine Passwörter. Und ganz viele Einkaufslisten. Gut, die sind harmlos. Das darf schon gesehen werden.» Corsin Manser, Chefreporter und Kartoffel-Liebhaber

«– To-Do-Liste für die Woche

– Packlisten für kommende Ferien

– Diverse Passwörter

– Namen (und E-Mail-Adressen) von Leuten, von denen ich vergessen habe, wer die sind

– Geschenkideen

– Links zu wunderschönen Kleidern, die ich gerne hätte, aber nie kaufen werde, da zu teuer

– Potenzielle Katzen-Namen

... (geht noch viiiiel weiter...)» Corina Mühle, Film-Redaktorin und Cute-News-Chefin

«Die Adresse von einem Typen, den ich auf einem Gipfel auf einer Skitour im Winter kennengelernt habe. Seinen Namen habe ich nicht in Erfahrung gebracht, aber die Adresse hat er im Gespräch erwähnt. (Bisher habe ich ihm nicht aufgelauert, hatte die Notiz schon wieder vergessen.)» Alexandra Heusi, Mitarbeiterin Vermarktung und leidenschaftliche Tourengängerin

«Zwei Restaurants irgendwo in Italien (wahrscheinlich Genua) und ein Mittelfinger (ich habe herausgefunden, dass man in den Notizen malen kann). Das beschreibt auch den Rest meiner Notizen ziemlich gut: zusammenhangloses Chaos.» Leonie Gerig, Mitarbeiterin Campaign Management

«– Songtext-Skizzen

– Der Reifendruck meines Autos

– 2 Gedichte, die ich vor Urzeiten für meine Tochter schrieb

– Hemdmasse

– Ein paar Zitate und Textpassagen, die ich mir merken will. (Also eigentlich: Ich kann sie mir nicht merken, deshalb habe ich sie hier kopiert, damit ich sie nicht vergesse.)» Oliver Baroni, Food-, Musik- und Auto-Experte

Markus Fischer, bei watson für Programmatic zuständig, kann nicht genug kriegen von Linsencurry.

Emily Engkent, watson-Kanadierin und Video-Redaktorin

«Meine Notizen: Einkaufslisten, App-Ideen, Pseudo-philosophische Gedanken, die ich um Suff aufschreibe, weil ich sie für weltverändernd halte, aber am nächsten Tag nicht mehr verstehe.» Anonymer watson-Hobby-Philosoph

«In meinen Notizen herrscht totales Ghetto. Es sind jetzt 132 Notizen, ich lösche sie meistens nicht, deshalb sind es oft so halb fertige To-Do-Listen, Tagesplanung, Budgetplanung, Geschenkideen, Projektideen ...» Chiara Hess, watson-Fotografin

«Bei mir ist da alles tipptopp geordnet, wie sich das gehört. Zuerst die Regeln für das Trinkspiel Kings Cup, dann zwei Serien, die ich wahrscheinlich nie schauen werde, eine Seite für Weiterbildungen, die ich nie machen werde und schliesslich noch zwei mir völlig unbekannte Namen oder Buchstabenfolgen.» Leo Helfenberger, völlig ordentlicher SEO-Chef

«Links die Huber-Quiz-Notizen. Zu seinem Abschneiden. Rechts mögliche Themen vom Montag.» Patrick Toggweiler, Debatten-Chef, schreibt oft über Digitales, ist aber analog unterwegs.

Etwas aus der Reihe fällt der Debatten-Chef, der die Aufgabe zunächst nicht verstanden hat. Auf Nachfrage erklärt Patrick aber, dass er die Notiz-App tatsächlich nicht gebraucht. Was er stattdessen macht? Er verschickt Whatsapp-Nachrichten an sich selbst. «Das löscht sich dann auch gleich nach sieben Tagen, so habe ich den Druck, die Dinge auch zu bearbeiten.»