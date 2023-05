Mein erstes Videospiel war «Pokemon Stadium» auf der N64. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das Spiel das erste Mal spielen konnte. Meine Visionen, in denen ich mich als Pokemontrainer gegen rivalisierende Trainer beweisen kann, wurden wahr. Und das zum ersten Mal in 3D, der absolute Wahnsinn. Auch die Minispiele in «Pokemon Stadium» haben in meinem Freundeskreis Legenden-Status. Meine Nintendo 64 habe ich bis heute. Und falls sie mal wieder nicht aufstarten will – man kennt es – einfach reinblasen, und sie ist wieder ready to go.

Elias Ulmann