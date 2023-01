Gilad Hekselman - Petros Klampanis - Ziv Ravitz @Musig im Pflegidach

bild: marin valentin wolf

Improvisierte Klänge aus dem Jazz



Am vergangenen Sonntag haben Gilad Hekselman, Petros Klampanis und Ziv Ravitz im Pflegidach Muri den Raum verzaubert. Mit ihrer improvisierten Jazz-Musik brachten sie das Publikum zum Staunen.

Emmelot Sutmuller

The Beatles - mal anders

Das Konzert fängt mit einzelnen Tönen an. Sehr feine Töne, aber mehr braucht es nicht, um das Publikum mitzureissen. Alle schauten aufmerksam zu. Aus diesen Tönen an der Gitarre wurde dann immer mehr. Klampanis steigt mit dem Bass ein und wenig später kommt auch der dritte, Ziv Ravitz, mit dem Schlagzeug dazu. Langsam aber sicher beginnt man zu erkennen, dass es sich bei dem Lied um eine Version vom Song „Michelle“ von The Beatles handelt. Die Gesichter im Publikum leuchteten auf, als sie die bekannte Melodie hörten. Das Projekt „The Beatles“ kam bei den Zuschauern sehr gut an, da die meisten viele der gespielten Songs wiedererkennen konnten.

Hinweis Der Autor ist Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

„Improvisieren ist wie ein Gespräch führen“

„Der Song ist wie der Rahmen des Gesprächs“, erklärte der Gitarrist. Man spiele zu den Akkorden das, was einem gerade dazu in den Sinn käme. „Wir haben alle die Sprache der Musik gemeistert, deshalb brauchen wir nicht mehr zu planen oder nachzudenken, sondern wir spielen einfach die Ideen, welche wir in dem Moment haben“. Und das dies ihnen auch eine Freude bereitet, bemerkt man während des Konzerts. Die Augen der drei Künstler sind grösstenteils geschlossen. Manchmal öffnen sie ihre Augen um einander einen kurzen Blick, gefolgt von einem Lächeln, zuzuwerfen.

Gilad Hekselman - Petros Klampanis - Ziv Ravitz - "Yesterday" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Mal wieder etwas Jazzmusik

Nicht alle Zuschauer hatten grosse Erwartungen. „Ich bin hier, weil ich mal wieder ein Jazz-Konzert hören wollte. Wer genau spielt, weiss ich nicht.“, erklärte eine Frau aus dem Publikum. Ihr Mann sagte: „Ich bin nur hier weil meine Frau hier ist. Und um ein Bier zu trinken. Aber ich lasse mich überraschen“. Nach dem Konzert war das Publikum sehr begeistert. Ein Zuschauer erklärte wie faszinierend er es fand, wie die Musik auf der Bühne entstand. „Das Zusammenspiel war einfach wunderbar, und wie sie immer miteinander harmonierten!“ Es war für ihn definitiv ein gutes Erlebnis. Auch lobte er den talentierten Gitarist Gilad Hekselman. Wie schnell sich seine Finger bewegten konnte er kaum glauben.

Man muss sich selbst in der Musik finden

„Bevor man seine Musik publik machen möchte, muss man sich selbst in die Musik einbringen und vollkommen überzeugt davon sein.“, erklärt der Bass-Spieler Petros Klampanis. Und das die drei Musikanten dies auch machen, merkt man beim Konzert sehr. Insbesondere beim Schlagzeuger Ziv Raviz. Er bewegte seinen ganzen Körper zur Musik. Mit geschlossenen Augen und einem Lächeln auf seinem Gesicht schwingte er hin und her zu den Klängen.

Extra aus Spanien angereist

„Ich kam leider 30 Minuten zu spät an das Konzert, weil ich Probleme mit dem öffentlichen Verkehr hatte. Gelohnt hat es sich trotzdem auf jeden Fall“, erklärt der junge Kolumbianer, welcher den weiten Weg gereist ist, nur um Gilad spielen zu sehen. Er studiert momentan in Spanien Musik und spielt selber Gitarre. „Gilad Hekselman ist wie mein Musik-Schwarm“, erzählt er. Er konnte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen, da das Trio nicht nach Spanien ging um aufzutreten. Nach dem Konzert machte er noch ein Foto mit seinen Musik-Vorbildern, bevor er die Reise nach Hause antrat.

Jazz im Plegidach

Es war wieder ein sehr erfolgreicher Abend im Pflegidach. Das Programm ist abwechslungsreich und bietet einen guten Start in die neue Woche. An diesem Dezembertag war es besonders schön, nach dem Konzert in die verzauberte, schneebedeckte Welt zurückzukehren.