Alles wird gut: 26 perfekte Bilder und GIFs, die dich gleich sehr befriedigen werden

Dein innerer Adrian Monk wird gleich sehr zufrieden sein: Tauchen wir ein in eine Welt der Ordnung und Vollkommenheit!

Mehr «Leben»

In einer Welt, in der nicht alles optimal ist, lohnt es sich, perfekte Momente doppelt zu würdigen. Wir schenken dir deshalb gleich etwas Glückseligkeit – mit 26 makellosen Bildern und GIFs. Innere Zufriedenheit in 3... 2... 1...

Ist das nicht ... wunderschön?

Oder hier: Soooo schön aufgeräumt.

Eine Matrjoschka aus Muscheln?

Gebäck für zwischendurch, irgendwer?

Da freut man sich glatt auf den Winter.

Aber erst geniessen wir noch den Sommer.

Zum Beispiel mit dieser perfekten Kernlosigkeit.

Eins mit der Natur sein.

Jetzt hätten wir Bock auf einen Shot!

Sie auch, wie es aussieht.

So macht Gemüse gleich (viel mehr) Spass!

Bild: reddit

Mehr Gemüse!

Und hier: Handgeschriebenes in Perfektion

Mmmh, einfach ...

... perfekt ...

... und ...

... wunderschön.

Wenn der Belag perfekt aufs Brot passt ...

Es ist nicht wichtig, wieso es passen muss. Aber es passt.

Die perfekten Flauschepfoten.

Eine makellose Blume, nur für dich.

Und jetzt hätten wir alle gerne so einen perfekten Eisblock:

Fast zu schade, um zu essen: Rhabarber-Kuchen-Kunst.

Nochmals Kunst. Hier eine etwas haarigere Version.

Ein perfekt gegrillter Marshmallow.

Wir wollen es anfassen!

Wie man etwas mit Frischhaltefolie verpackt, wenn man es kann.

Dieser musikalische Schattenwurf ist eine wahre Freude.

Und zum Schluss: diese saubere Geilheit

Mehr Perfektion? Mehr Perfektion:

(sim)