Francesco bietet verhältnismässig günstigen Autoservice an und bewirbt seine Angebote auf TikTok. bild: keystone/instagram

Garagist wirbt mit Reifenwechsel für 69 Franken – seither steht sein Betrieb Kopf

Ein Garagist aus Siebnen im Kanton Schwyz sorgt auf Social Media für Furore. Nicht alle haben Freude an seiner provokativen Art.

Nina Bürger

Francesco ist Besitzer einer Autowerkstatt in Siebnen SZ. In seiner Werkstatt bietet er Reparaturen, Autoservice und Pneuwechsel an.

Vor einigen Wochen hat er angefangen, Videos auf den Social-Media-Plattformen TikTok und Instagram zu veröffentlichen. «Ich habe die Videos zur Promotion, aber auch aus Spass hochgeladen», sagt er im Gespräch mit watson.

Video: instagram/francesco.lefossi

Francesco sagt, dass er lediglich fairen Service und faire Preise anbietet. Das heisst: 69 Franken für einen Pneuwechsel inklusive Auswuchten. Seine Garage sei transparent, so Francesco. «Im Gegensatz zu den meisten Garagen kann man bei mir zuschauen, was am Auto gemacht wird.» Wenn der Kunde wolle, werde ihm alles gezeigt, was ins Auto komme. Das Öl oder die Filter etwa. Auch in den Videos zeigt Francesco die Produkte, die er angeblich verwendet. Dies gefalle den Leuten, sagt er zu watson.

Angefangen habe das Ganze mit einem Kunden, der mit einer Offerte einer anderen Garage zu ihm gekommen sei. Francescos Meinung nach war der Preis viel zu hoch, weshalb er anfing, tiefere Preise anzubieten.

Francesco sagt, dass vor allem Leute, die sich nicht auskennen, oft von grösseren Garagen über den Tisch gezogen würden. Er weiss, dass er mit seinen tiefen Preisen aneckt. «Andere Garagen mögen mich sicher nicht», sagt er. «Aber ich mache es nur, weil sie viel zu viel profitieren.»

Kritik auf Instagram und TikTok

Tatsächlich: In der Kommentarspalte unter seinen Videos erhält Francesco nicht nur Lob, sondern auch Kritik für die niedrigen Preise. Er lebe von der Quantität, sagt Francesco. Im Gegensatz zu anderen Garagen mit derselben Grösse würde sein Team mehr Aufträge durchführen. Somit rentierten auch die niedrigeren Preise.

Bild: screenshot instagram

Bild: screenshot instagram

Bild: screenshot instagram

Francesco sagt, die Leute, die unter seinen Videos Kommentare schreiben, seien entweder Garagen, die zu viel verlangen, oder Leute, die die realistischen Preise im Einkauf nicht kennen würden.

Francesco lege dafür alles offen auf den Tisch. Von Preisen bis hin zum Lieferanten der Produkte. Dies gefalle den Leuten.

Seitdem er angefangen habe, TikToks zu posten, habe er 60 Prozent mehr Arbeit. Zurzeit suche er sogar nach einer grösseren Garage, um all seinen Kunden und zusätzlichen Anfragen, gerecht zu werden. Und seine Werkstatt habe noch nie so viele gute und treue Kunden gehabt, die so grosszügig Trinkgeld geben würden.

«Am Morgen kam ich in die Werkstatt und da standen 10 Autos, die alle zu uns wollten.» – Francesco im Gespräch mit watson.

Das sagt der Autogewerbeverband

Tatsächlich ist Francesco mit seinem Preis für den Pneuwechsel und das Auswuchten vergleichsweise günstig. Gemäss dem Beobachter kostet dies sonst rund 100 Franken, wobei die Preise stark schwanken.

Doch weshalb gibt es so grosse Preisunterschiede? Unterschiede bei den Werkstattkosten seien durchaus möglich, diese würden sich aus Faktoren wie Standort, Lohnniveau oder Mietkosten ergeben, sagt Yves Schott, Verantwortlicher Kommunikation des Autogewerbeverbands Schweiz (AGVS) gegenüber watson. Der Verband mache keine Preisvorgaben.

Somit lasse sich auch keine einheitliche Preisempfehlung für einen Service ableiten, sagt Yves Schott weiter.