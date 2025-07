16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren

Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion

Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?

Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen

Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden

Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so

Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron

Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind

Das Phänomen der Verschwörungstheorien wird sich weiter ausbreiten, denn mit der künstlichen Intelligenz lassen sich in Zukunft die verrücktesten Ideen und Fantasien mit Bildern und Videos «beweisen». Dass alles erlogen, gefälscht und manipuliert worden ist, werden viele Menschen nicht durchschauen.

Wie geistig krank muss man sein, um eine solche unsinnige Hexenjagd zu veranstalten? Hier nimmt der Hass auf alles, was nach Gender riecht, radikale ideologische Züge an.

Diese Geschichte entlarvt das Weltbild und den geistigen Zustand der amerikanischen Verschwörungstheoretiker. Pam Bondi war eine von ihnen und glaubte ebenfalls an eine Verschwörung. Nach der Untersuchung musste sie aber ihre Vorurteile revidieren. Für die Verschwörungstheoretiker ist sie über Nacht von der Freundin zur Feindin geworden.

Nun kochen die Szene der Verschwörungstheoretiker und die Maga-Gemeinde. Sie veranstalten auf ihre einstige Hoffnungsträgerin eine Hexenjagd und verlangen ihre Absetzung. An vorderster Front die Polit-Influencerin und Trump-Gefährtin Laura Loomer, die es bereits geschafft hatte, dass der Präsident den Chef des nationalen Sicherheitsdienstes Mike Waltz feuerte.

Doch diese Woche platzte die Verschwörungsblase. Pam Bondi gab am Montag bekannt, dass es keine Kundenliste gebe und Epstein tatsächlich Suizid begangen habe, wie ein Video beweise.

Zur Erinnerung: Der bekannte Financier wurde beschuldigt, jahrelang Minderjährige missbraucht zu haben. Er wurde verhaftet und nahm sich 2019 das Leben. An den Partys nahmen auch viele Prominente teil. Verschwörungstheoretiker behaupteten, dass auch Promis an den Sexspielen mit Kindern teilgenommen hätten. Es gebe eine Namensliste.

Eine kuriose Form des Verschwörungsglaubens lässt sich derzeit in den USA beobachten. Hauptfigur ist Pam Bondi, die einstige Chefanklägerin von Florida. Ihre Jagd nach Menschenhändlern imponierte Donald Trump, der sie zu seiner Justizministerin machte und ihr den Auftrag gab, den Fall Jeffrey Epstein neu aufzurollen.

Realitätsverlust und Radikalisierung vieler Staatsverweigerer nimmt oft ein Mass an, das nicht einmal bei beinharten Sektenanhängern zu beobachten ist. Ihre politische Ideologie zeigt oft pseudoreligiöse Züge.

Die Situation spitzte sich in letzter Zeit zu. Dies rief den Nachrichtendienst des Bundes auf den Plan, der sich ein Bild von der Szene machen und die gewalttätigen Staatsverweigerer identifizieren will, wie die NZZ schrieb.

Realitätsverlust und Radikalisierung vieler Staatsverweigerer nimmt oft ein Mass an, das nicht einmal bei beinharten Sektenanhängern zu beobachten ist.

Ein 64-jähriger Mechaniker wollte ihn entführen und zwang ihn in sein Auto. Das Kidnapping nahm aber ein glimpfliches Ende, weil der Betreibungsbeamte fliehen konnte.

Die grössten Feindbilder der Reichsbürger und Staatsverweigerer - man schätzt ihre Zahl auf rund 3000 - sind die Betreibungsbeamten, die die Schulden eintreiben müssen. Dies erfuhr Ende Februar ein 27-jähriger Beamter der Gemeinde Pfäffikon ZH, wie in diesen Tagen bekannt wurde.

Deshalb akzeptieren sie weder Verfassung, Gesetze noch Justiz. In ihrer ideologischen Verblendung zahlen sie keine staatlichen Gebühren, Steuern und Beiträge an die Krankenkasse. Gemeindeämter müssen teilweise Sicherheitsmassnahmen ergreifen, weil die Staatsverweigerer ausfällig werden oder mit Gewalt drohen.

Nach dem Vorbild der militanten Szene der deutschen Reichsbürger hat sich bei uns eine Bewegung der Staatsverweigerer gebildet. Sie spricht dem Staat jede politische Legitimation ab. Die Exponenten sehen eine Verschwörung der Eliten am Werk, die die Macht in der Schweiz angeblich handstreichartig übernommen haben.

Ein paar aktuelle eklatante Fälle bestätigen die Beobachtung. Beginnen wir in der Schweiz.

Wie das so ist, wenn sich Menschen in eine abstruse Parallelwelt verrennen: Sie können sich hinterher nicht eingestehen, dass sie sich über weite Strecken verrannt hatten. Ein Phänomen, das auch bei Sekten zu beobachten ist.

Erst kürzlich wurde in Pfäffikon ZH ein Betreibungsbeamter entführt. Dies, weil ein Staatsverweigerer keine Gebühren und Steuern zahlen wollte. Wegen künstlicher Intelligenz wird sich das Phänomen der Verschwörungstheoretiker vermutlich weiter ausbreiten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Big Beautiful Bill» verdoppelt Einreisegebühren für Schweizer in die USA

Frau stirbt nach Hundekratzer in Marokko – jetzt erzählt Freundin, wie es wirklich war

Darum habt ihr Pech in der Liebe, liebe Männer!

Weil Xhemaili in der 92. Minute trifft: Die Schweiz steht im Viertelfinal

61-jähriger Mann wird in Indonesien von Netzpython verschlungen

After-Sex-Probleme

Der Sex in einem 90er-Bett war ganz gut. Was danach passierte: weniger.

Eigentlich läuft es gut. Ich hatte in den letzten zwei Wochen zwei Dates und einmal Sex. Alle Männer hier wissen, das ist eine gute Quote. Ich gebe zu, der Sex war keine Meisterleistung. Also, dorthin zu kommen. Manchmal muss man ja da den ganzen Balztanz hinlegen, Rhythmus, Drehungen, alles muss stimmen, damit man die Frau überzeugen kann, und manchmal ist es ein, auf gut Deutsch, «uufgleitä».