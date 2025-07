Lehmann feiert mit den Fans das Weiterkommen. Bild: keystone

Alisha Lehmann ist eben doch mehr als nur ein Nati-Maskottchen

Der Schweizer Vorstoss in die EM-Viertelfinals hat viele Gewinnerinnen. Eine davon ist Alisha Lehmann, die als Joker ihren Teil zum Weiterkommen leistete – und ihren zahlreichen Kritikern den Wind aus den Segeln nahm.

Ralf Meile

Im Prinzip genügt eine Zahl: Sechzig. So viele Länderspiele hat Alisha Lehmann mittlerweile absolviert. Ein Fakt, der belegt, dass sie seit Jahren zu den besten Fussballerinnen der Schweiz gehört.

Obwohl mit Martina Voss-Tecklenburg, Nils Nielsen, Inka Grings und nun Pia Sundhage ein Schweizer Nationaltrainer und drei -trainerinnen auf Lehmann setzten, oft als Einwechselspielerin, sprechen ihr viele Gelegenheitsfans und Tastaturkrieger die Fähigkeit dazu ab. Die stark geschminkte Lehmann, so der Tenor, sei bloss dank ihrer 16,8 Millionen Instagram-Follower im EM-Kader.

Alisha Lehmann gehört zu den populärsten Spielerinnen der Nati. Bild: www.imago-images.de

Wer die Nati verfolgt, wer Trainings sieht oder an Spielen ist, der weiss: Kaum eine andere Akteurin ist derart begehrt wie Lehmann. Die vielen Follower kommen ins Stadion und wollen dem Star nahe sein.

Und wer am Donnerstagabend gegen Finnland beim dritten Gruppenspiel der Schweiz an der EM mitfieberte, der erkannte auch den sportlichen Wert, den Alisha Lehmann hat. Erstmals an diesem Turnier setzte Sundhage sie ein. In der 82. Minute kam sie aufs Feld, gemeinsam mit Riola Xhemaili, die zehn Minuten später den Ausgleich zum 1:1 schoss, dank dem die Nati die Viertelfinals erreichte.

Gut drauf beim Aufwärmen: Riola Xhemaili (links) und Alisha Lehmann. Bild: keystone

Beim Tor hatte Lehmann den Fuss im Spiel. Die Juventus-Stürmerin war Teil der sehenswerten Ballstafette, an deren Ende der Ball zu Géraldine Reuteler gelangte, deren unpräziser Schuss zur perfekten Vorlage für Xhemaili wurde.

Video: watson/lucas zollinger

Es war nicht die einzige gelungene Szene Lehmanns in der Viertelstunde, die sie in Genf auf dem Platz stand. Es war nicht so, dass die 26-Jährige gleich alle anderen in den Schatten gestellt hätte. Aber mit ihrer Geschwindigkeit sorgte sie auf der rechten Angriffsseite gegen ermüdete Gegnerinnen nochmals für Schwung.

Für die Startelf ist Alisha Lehmann nicht die erste Wahl, da haben andere des 23 Spielerinnen umfassenden Kaders die Nase vorn. Alisha Lehmanns Rolle in der Nati ist aktuell die, die sie gegen Finnland hatte: Als zusätzliche Angreiferin, wenn die Schweiz in der Schlussphase noch ein Tor benötigt. Das macht sie zu einem wertvollen Mitglied dieses Teams.