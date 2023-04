Kunsthaus mal anders

Vergangenen Sonntag trat Tobias Meinhart gemeinsam mit Eden Ladin, Matt Penman und Mark Whitfield im Pflegidach in Muri auf. Das Konzert in Muri ist das fünfte einer dreiwöchigen Konzerttournee durch Europa, in der sie das neustes Album «The Painter» präsentieren.

Eine ruhige, aber zugleich erwartungsvolle Stille umhüllt den Saal, als die Musiker die Bühne betreten und die ersten Töne erklingen lassen. Eine ruhige und sanfte Melodie beginnt, die doch einen gewissen energischen Unterton hat. Das Stück heisst «Pursuit of Happiness», das Meinhart rearrangiert hat, da sich das Streben nach Glück in den letzten Jahren verändert hat. «Man wird älter und merkt einfach, dass Dinge anders definiert sind. Früher war’s vielleicht wirklich so absolut: Erfolg, Geld, Success, jetzt merkt man einfach, dass Familie, Gesundheit in den Vordergrund rückt», meint der Saxophonist.

Musik in Farben

Das neue Album von Tobias Meinhart, «The Painter», setzt sich zum Ziel, Bilder mit Klängen zu erschaffen und es gelingt. So sieht man beim Stück «Oak Tree» zum Beispiel eine Eiche spriessen oder hört das Rascheln des Windes in ihren Blättern. Die Idee zur synästhetischen Visualisierung bekam der Komponist durch das Interesse an Synästhesie selbst, und irgendwann bemerkte er, dass es bei ihm ähnlich sei. «Ich habe versucht, wie würde das aussehen, wenn man Musik in Farben sehen würde, so mal abstrakt, andererseits fand ich auch einfach abstrakte Malerei inspirierend.» Das Bild, das er vor Augen sieht, ändere sich aber von Mal zu Mal. Es komme auf den Ort und auf das Publikum an, ist es eher extrovertiert oder introvertiert, man spiele ja auch dann ganz anders, meint Meinhart. Das Bild ändert auch unter den Zuschauern. «Oak Tree gab mir das Bild, unter einem zu sitzen, mit einer sanften Brise und Vogelgezwitscher, und auf eine Stadt in der Ferne zu schauen», meint eine Zuschauerin mit einem melancholischen Lächeln auf den Lippen. «Es ist endlich ruhig, aber man spürt das geschäftige Treiben der Stadt. Der Nebel hängt noch in der Luft, aber du schaust in den Himmel und für einen Moment ist einfach alles besser.»

Menschen als Utensilien

Tobias Meinhart und der Schlagzeuger Mark Whitfield Jr. spielten ihr Pflegidach-Debüt, während der Pianist Eden Ladin bereits vergangenen November als Solokünstler im Pflegidach auftrat. Auch der Bassist Matt Penman spielte bereits vor 14 Jahren in Muri, damals aber noch im Ochsen. Dass die Band gut eingespielt ist, merkt man. Es ist, als liesse man mehrere Künstler an einem gemeinsamen Bild arbeiten[, aber nicht als Menschen, sondern als Utensilien]. : vier Menschen, die die gleiche Sprache sprechend in eine Konversation vertieft sind, von der wir nur einen kleinen Teil mitbekommen. Sie lassen einander Raum zum Atmen. Das Konzert in Muri ist das fünfte von insgesamt siebzehn Konzerten. Die Band spielt für drei Wochen jeden Abend in Deutschland, Italien und der Schweiz. Für Meinhart war Muri bis jetzt das gelungenste Konzert. «Die Band wird jedes Mal einfach nochmal besser und eingespielter.»

Tobias Meinhart - "Dark Horse" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Auch das Tanzbein wird geschwungen

Die Band führt einen im Verlaufe des Abends durch eine Galerie verschiedenster Bilder, so werden neben «Pursuit of Happinnes», «Dark Horse» und «Oak Tree» auch «Luna Park», das vom Freizeitpark in Brooklyn angeregt ist, und «Sonic River» zum Besten gegeben. Das letzte Stück des Abends, passenderweise «The Last Dance», ist inspiriert von der Dokumentation «The Last Dance», in der es um das Basketballteam der Chicago Bulls geht. Eine anfangs dezente Nummer, die langsam an Fahrt aufnimmt. Ein Zuschauer meint dazu: «Du willst nicht, dass es aufhört, aber alles kommt zu einem Ende, also tanzt du, bis du nicht mehr kannst.» Und so endet auch dieser Abend mit dem Verklingen des letzten Tanzes.