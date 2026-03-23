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Fünf smarte Geräte für den entspannten Frühlingsputz

Echte Putzfans müssen jetzt stark sein. Alle anderen dürfen sich freuen. Wir stellen fünf Geräte vor, die dir (nervige) Haushaltaufgaben abnehmen.

Wenn mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling Staub und Dreck besonders deutlich im Licht erstrahlen, ist es Zeit für den Frühlingsputz. So alt die Tradition, so modern sind heute die praktischen Helfer für diese Arbeit.

Roboterstaubsauger: saugen und nehmen feucht auf

Chaos-Prinzip und wenig Logik: Das war einmal. Aktuelle Roboterstaubsauger navigieren dank LIDAR souverän durch deine Wohnung. Sie erkennen Hindernisse, saugen mit viel Kraft und nehmen die Böden in deiner Wohnung feucht auf.

Das Beste daran: Du brauchst nur den Staubbeutel sowie die Wassertanks regelmässig zu befüllen und leeren. Ansonsten reinigen sich die Geräte selbst. Du hast die Qual der Wahl zwischen rotierenden Pads und einer Walze. Während der Z60 Ultra Complete mit Walze den höchsten Druck auf den Boden bringt, putzt der V50 Ultra Complete dank niedriger Bauhöhe auch unter niedrigen Möbeln.

Akkustaubsauger: falls du (ein bisschen) mithelfen möchtest

Mehr draussen sein, heisst auch mehr Dreck reinbringen. Sei es vom Balkon oder aus dem Garten. Ein Akkustaubsauger sorgt schnell wieder für Hochglanz. Der M50 Ultra kombiniert starke Saugleistung mit streifenfreier Nassaufnahme. Ist die Arbeit getan, reinigt sich das Gerät selbst. Sollte es also doch mal unangenehm riechen, prüfst du besser den Grünabfall.

Fensterreiniger: ungewollter Sichtschutz adé

Im Frühling ist der Blick durch die Fenster oft eingetrübt. Die Schnee- und Regenfälle, kombiniert mit den ersten Pollen, sind ein Graus. Der MOVA N1 Fensterreiniger macht den Blick frei. Dank seinem Wassertank schafft er bis zu 32 Quadratmeter auf einmal. Dank kompakter Form und seinem leichten Gewicht (1,3kg) schafft es der N1 auch auf die engsten Fensterflächen.

Die Kombination aus starkem Saugmotor für festen Halt und mehreren Reinigungsmodi (praktisch per One-Touch oder über die App) sorgt für streifenfreie Resultate.

Mähroboter: für den gepflegten (Schreber)garten

Die MOVA Mähroboter der Lidax Ultra Serie klettern zuverlässiger als jeder Tour de France-Fahrer. Bis zu 45% Steigungen schaffen sie mit ihren Outdoor-Rädern. Und sind dabei für jede Hanglage gewappnet. Ein Begrenzungskabel benötigen sie nicht, die Kartierung passiert automatisch. Und dank smarter KI erkennen die Roboter auch deine Haustiere und tun ihnen nichts. Miau.

Der MOVA 600 bringt zahlreiche Features zu einem attraktiven Preis. Unter anderem verhindert er dank der UltraView™ Technologie Abstürze oder Ausflüge in Hecken und anderes ungewolltes Terrain. Über die App lassen sich viele Funktionen ganz auf deine Wünsche abstimmen. ds.