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Was braucht es für die perfekte Fussball-WM?

Wenn die Fussball WM näher rückt, steigt in der ganzen Schweiz die Vorfreude. Public Viewing, Tippspiel, Matchdays mit Freunden und natürlich die grosse Frage: Welches Trikot trägst du?

Eine Weltmeisterschaft ist mehr als ein Turnier. Sie ist Emotion, Fussballkultur und Erinnerung. Genau dafür steht 11teamsports.

Dein Trikot, dein Name, dein Moment

Rund um grosse Turniere ist die Personalisierung besonders gefragt. Der Name des Lieblingsspielers, der eigene Name oder eine Nummer mit persönlicher Bedeutung machen ein Trikot einzigartig.

Bei 11teamsports können viele Trikots individuell bedruckt werden. So wird aus einem Fanartikel ein persönliches Stück Fussballgeschichte. Perfekt für den Matchday, als Geschenk oder als Erinnerung an eine WM, die man nicht so schnell vergisst.

Denn genau solche Momente bleiben hängen: ein spätes Tor, ein überraschender Sieg, ein Penaltykrimi oder ein Sommerabend mit Freunden. Und manchmal hängt genau dieses Trikot später noch jahrelang im Schrank, verbunden mit einer Geschichte, die man immer wieder erzählt.

Alles für Fans und Spieler

11teamsports steht seit 2007 für echte Fussball Leidenschaft. Was in Crailsheim klein begann, ist heute Europas führender Teamsporthändler. Auch in der Schweiz ist 11teamsports mit Stores in Zürich, Bern, St. Gallen, Genf, Luzern, Basel und Lugano direkt am Puls des Fussballs.

Zur WM finden Fans bei 11teamsports eine grosse Auswahl an Nationalteam Trikots, Fanartikeln und Fussballprodukten. Und wer nicht nur zuschaut, sondern selbst spielt, findet alles für die eigene Performance: Fussballschuhe, Trainingsbekleidung, Bälle, Schienbeinschoner, Torwarthandschuhe und Equipment für Teamtraining.

Für die Schweizer Fussballfamilie

Ob Fan, Amateurverein, Nachwuchsteam oder ambitionierte Spielerinnen und Spieler: 11teamsports begleitet die Fussballfamilie mit den besten Produkten, starkem Service und echter Fussball Leidenschaft.

Mit Schweizer Stores und Teamsales Service ist 11teamsports dort präsent, wo Fussball passiert.

Hast du gewusst?

11teamsports ist Sponsor des watson Tippspiels zur Fussball WM. Wer den richtigen Riecher für Resultate, Überraschungen und Turnierfavoriten hat, kann sein Fussballwissen unter Beweis stellen und die WM noch intensiver erleben.

Denn zur perfekten WM gehört alles zusammen: gute Tipps, grosse Emotionen, dein Lieblingstrikot und ganz viel Fussball Leidenschaft.