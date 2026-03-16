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So zahlst du im Online-Casino anonym und sicher ein

Zahlen im Internet wird immer einfacher. Dafür sorgen E-Wallets wie Skrill und Neteller, Sofortüberweisungen, mobile Payments wie Apple Pay und Prepaid-Karten wie die Paysafecard. Die praktische Guthabenkarte ermöglicht dir online zu bezahlen, ohne deine Bankdaten preisgeben zu müssen.

Was kann die Paysafecard?

Die Paysafecard ist eine Prepaid-Zahlungsmethode mit einem einfachen Prinzip. Du kaufst einen Gutschein mit einem bestimmten Wert – zum Beispiel 10, 25, 50 oder CHF 100 – der mit einem 16-stelligen PIN-Code ausgestattet ist. Mit diesem einzigartigen Code wird die Einzahlung in einem Online Casino bestätigt.

Was die Karte so besonders macht, ist, dass User keine Bankdaten oder Kreditkartennummern offenlegen müssen. Die Paysafecard selbst kannst du an Kiosken, Tankstellen, in Supermärkten oder online kaufen. Bei der Bezahlung der Karte stehen verschiedene Zahlungsoptionen zur Verfügung, um es dir so einfach wie möglich zu machen. So kannst du eine Karte auf Rechnung kaufen, mit Skrill bezahlen oder mobil mit deinem Natel. Und das Beste daran: die Gutscheinkarte kannst du weltweit bei tausenden Webshops nutzen.

Im Online Casino funktioniert die Einzahlung dann ähnlich wie bei einem Gutschein: PIN eingeben, Betrag bestätigen, fertig. In den von Casino.ch vorgestellten Paysafecard Casinos wird das Guthaben sofort auf dem Konto gutgeschrieben. Alle Anbieter sind seriös und sicher und mit einer Konzessionserweiterung des Schweizer Bundesrates ausgestattet und gehören zu einer lizenzierten lokalen Spielbank der Schweiz.

Kann man mit der Paysafecard auch auszahlen?

Die Paysafecard kann in den Schweizer Spielbanken nur zur Einzahlung genutzt werden, da für Auszahlungen oft nur die Banküberweisung zur Verfügung steht. Doch die Möglichkeit, Gewinne abzuheben, besteht auch mit der Prepaidkarte. Spieler müssen dazu nur ein myPaysafecard-Konto erstellen. Sobald sie sich registriert haben, können ihre Gewinne auf das Konto auszahlen lassen – allerdings ist dies nur bei Casinos mit ausländischer Lizenz möglich.

Wer ist Casino.ch?

Casino.ch ist ein Informationsportal, das verschiedene Inhalte zur Verfügung stellt, um Spieler über Boni, Spiele und Zahlungsmethoden zu informieren und ihnen sichere Casinos vorstellet. Dabei legt Casino.ch grossen Wert auf echte und ehrliche Informationen, die von einem kompetenten Team gesammelt werden. Damit auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt, findest du über 23'000 Spiele auf der Seite, die du kostenlos spielen kannst.

Wie prüft Casino.ch die Spielbanken?

Um herauszufinden, ob ein Paysafe Casino wirklich empfehlenswert ist, achten die Casino.ch Experten beim Casino Vergleich auf wichtige Kriterien:

Lizenz & Sicherheit: Nur Spielbanken mit einer gültigen Glücksspiellizenz der ESBK werden auf der Bewertungsseite vorgestellt. Sie müssen zu einem landbasierten Schweizer Casino gehören und mit einer Konzessionserweiterung ausgestattet sein. Die Anbieter müssen auf Spielerschutz achten und auf den Schutz der Zahlungen und persönlichen Daten.

Boni: Viele Spieler wählen ein Casino wegen attraktiven Boni aus. Ob die Bonusbedingungen transparent und fair sind, sehen sich die Profis von Casino.ch ganz genau an. Natürlich müssen Spieler auch genug Zeit bekommen, die Boni freizuspielen.



Spiele: Tausende Slots, Tischspiele und ein Live Casino mit echten Croupiers sorgt für beste Unterhaltung und Abwechslung in einem Online Casino. Wenn die Spiele auch in einem kostenlosen Demo-Modus verfügbar sind, dann regnet es für den Anbieter viele Punkte.

Zahlungen: Im Kassenbereich sollen neben der Paysafecard auch E-Wallets, TWINT, Aplauz, PostFinance und die Banküberweisung zur Verfügung stehen, Einzahlungen sollen sofort auf dem Konto erscheinen und Auszahlungen rasch vonstattengehen – natürlich ohne Gebühren.

Mobile App: Die Schweizer lieben es auch unterwegs auf dem Smartphone zu spielen. Ein gutes Online Casino stellt eine native App zur Verfügung oder bietet eine mobil-optimierte Seite an, um ein einwandfreies mobiles Erlebnis zu gewährleisten.

Support: Es kann jederzeit vorkommen, dass du Fragen hast. Dann soll der Kundendienst kompetent weiterhelfen. Und zwar rund um die Uhr für dich da sein. Per Live-Chat, E-Mail, mit FAQ oder am Telefon.

Die Sicherheit der Paysafecard

Wenn es um Online-Zahlungen geht, ist der wichtigste Faktor die Sicherheit. Genau hier zeigt die Paysafecard, wo ihre grösste Stärke liegt und warum sie so gerne genutzt wird. Das Prinzip hinter der Gutscheinkarte ist bewusst einfach gehalten und genau das macht sie so sicher.

Die Paysafecard funktioniert auf Prepaid-Basis. Das heisst für dich, du kannst nur den Betrag ausgeben, den du zuvor aufgeladen hast. Händler oder Online Spielbanken haben keinen Zugriff auf dein Bankkonto, erfahren keine Kreditkartennummern und kannst auch nicht dein Konto überziehen. Verlierst du deinen PIN-Code, dann ist zwar dein aufgeladener Betrag weg, aber kein Rappen mehr.

Ebenso wichtig ist der Schutz sensibler Daten. Zahlst du mit Paysafecard ein, musst du keine persönlichen Finanzinformationen eingeben. Dein IBAN bleibt geheim, ebenso deine Kartennummer oder dein Sicherheitscode. Das minimiert dein Risiko von Datenmissbrauch und schützt dich effektiv vor Identitätsdiebstahl oder unbefugten Abbuchungen.

Da keine direkte Verbindung zu deinem Bankkonto besteht, können selbst bei möglichen Sicherheitslücken auf einer Plattform keine sensiblen Kontodaten ausgelesen werden können. Du gibst nur den 16-stelligen PIN-Code ein, vergleichbar mit digitalem Bargeld. Genau dieser reduzierte Datenaustausch macht die Paysafecard für viele User zu einer besonders vertrauenswürdigen und sicheren Zahlungsmethode im Internet.

Natürlich gilt auch hier: Der PIN sollte wie Bargeld behandelt werden. Wer ihn weitergibt oder auf unseriösen Seiten eingibt, riskiert den Verlust des Guthabens. Doch bei seriöser Nutzung bietet die Paysafecard ein sehr hohes Mass an Sicherheit.