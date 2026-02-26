Madame Frigo: No Food Waste war nie einfacher. bild: swissmilk

Diese Kühlschränke retten Leben(smittel)

Schon mal von Madame Frigo gehört? Genau, das sind die auffälligen Kühlschränke im gelben Häuschen. Warum du das Projekt kennen solltest und wie du selbst Food Waste vermeiden UND gleichzeitig auch noch was sozial Wertvolles tun kannst.

Madame Frigo, was ist das eigentlich?

Madame Frigo ist ein gemeinnütziger Verein; die Kühlschränke im gelben Häuschen sind ein Projekt des Vereins. 700 Helfer:innen sind dabei und retten so jährlich ca. 900 Tonnen Lebensmittel vor der Tonne – wir sind Fans!

Was ist das Konzept von Madame Frigo?

As simple as that: Bring, was du nicht mehr brauchst, und hol dir, was zu Hause gerade noch fehlt. No Food Waste ist also das eine. Aber natürlich helfen die Kühlschränke auch Personen, die aus finanziellen Gründen auf kostenlose Nahrungsmittel angewiesen sind. Finden wir doppelt gut. Finanziert wird das Ganze übrigens durch Kooperationen und Spenden.



Wie viele gelbe Kühlschränke gibt es?

183 – von Adelboden bis Epalinges, von Winterthur bis Romont, von Locarno bis Luzern. Aber das ist das Coole: Es gibt immer mehr Standorte und sicher ist diese Zahl schon bald veraltet.

Wer bestückt die Kühlschränke?

Privatpersonen wie du und ich, aber auch gemeinnützige Organisationen wie die Tafel, kirchliche Gruppierungen oder lokale Läden und Bäckereien beteiligen sich.



Wo stehen die Kühlschränke?

Jetzt mal konkret: Du hast immer mal wieder Lebensmittel übrig und möchtest wissen, ob ein Kühlschrank grad in deiner Nähe ist? Hier siehst du alle Standorte.



