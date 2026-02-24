Vanessa Schork bei «Wer wird Millionär». Bild: RTL

Diese 500'000-Euro-Frage ist wie für Schweizer gemacht – oder?

Im heutigen «Wer wird Millionär»-Quiz mit Günther Jauch wird es schwierig. Aber die 500'000-Euro-Frage sollte für Herrn und Frau Schweizer kein Problem sein. Oder?

Heute wird es ein schwieriges Quiz bei «Wer wird Millionär». Aber von vorne: Am Montagabend nimmt Vanessa Schork bei Günther Jauch Platz.

Und die Münchnerin hat zu Beginn gleich Mühe, sie muss bei der 500-Euro-Frage früh auf einen Joker setzen. Für Schweizerinnen und Schweizer wird es allerdings bereits vor der 300-Euro-Marke knifflig. Jauch will Folgendes wissen:

«Welchen Titel bekam Bundestagspräsidentin Julia Klöckner 1995 ganz offiziell verliehen?»

Völlig verständlich also, wer hier einen Joker hätte nehmen müssen. Denn bei uns in der Schweiz ist die deutsche Spitzenpolitikerin Julia Klöckner nicht gross bekannt.

Und im gleichen Stil geht es weiter. Jauch packt immer wieder spezifische Fragen aus – technische, sportliche – die für Schweizerinnen und Schweizer nicht einfach zu beantworten sind.



Doch dann folgt die zweitletzte Frage. Für 500'000 Euro will Jauch Folgendes wissen:

500'000 Euro: Was kennt mancher Schweizer unter dem Namen Fotzelschnitten? Gulasch Butterbrote Möhrensalat Arme Ritter Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 95 Personen teilgenommen

Man kann davon ausgehen, dass die meisten wissen, was eine Fotzelschnitte ist. Jedenfalls irgendetwas mit altbackenem Brot, das in einer Pfanne mit Zimt und Zucker bestreut und oft mit Apfelmus serviert wird.

Nun kann man das Auswahlverfahren anwenden. Gulasch ist es sicher nicht. Möhrensalat? Wohl auch nicht. Bleiben noch: Butterbrote und Arme Ritter.

Mit dieser Auswahl sollte die richtige Antwortmöglichkeit doch klar sein – oder nicht? Schreibe es in die Kommentarspalte!

