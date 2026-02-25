klar10°
Vietnam: Das Trong-Dong soll das grösste Fussballstadion der Welt werden

Dies könnte das grösste Stadion der Welt werden.

Eine goldene Trommel: Das grösste Stadion der Welt soll in Zukunft in Vietnam stehen

In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ist der Bau des Trong-Dong-Stadions gestartet. Insgesamt sollen 135'000 Personen in der riesigen Arena Platz haben und sie wäre somit auch die grösste der gesamten Welt. Auch rund um das Stadion soll eine olympische Sportstadt gebaut werden.

Auffällig ist das Design des Stadions, welches sich an der berühmten Dong-Son-Trommel orientiert. Dies ist eines der wichtigsten kulturellen Symbole in Vietnam. Wie berichtet wird, soll der Bau des Stadions bereits gestartet sein und bis August 2028 abgeschlossen sein. Bis aber das ganze Verkehrssystem und die geplante olympische Sportstadt gebaut sind, wird es einiges länger gehen. 2035 wird dafür als Zieldatum genannt.

Finanziert wird das gigantische Projekt vom vietnamesischen Grosskonzern Vingroup. Der Vorsitzende Pham Nhat Vuong ist mit einem geschätzten Vermögen von 26,1 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch in Vietnam.

Im riesigen Trong-Dong-Stadion soll es möglich sein, den Rasen innerhalb von sechs bis zehn Stunden auszutauschen und es soll über eine moderne Sicherheitsüberwachung verfügen. Vietnam möchte in der Zukunft Grossanlässe wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele im eigenen Land austragen.

India v England Paytm Test Series Day Three General view of the ground during day three of the fourth PayTM test match between India and England held at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad PUBLICATIO ...
Das aktuell grösste Stadion der Welt.Bild: www.imago-images.de

Das aktuell grösste Stadion der Welt ist in Ahmedabad, Indien. Allerdings wird das «Narendra-Modi-Stadion», in welchem 132'000 Menschen Platz haben, nur für Cricket genutzt. In Nordkorea steht mit dem «Stadion Erster Mai» die grösste Arena der Welt, welche auch für Fussball und Leichtathletik verwendet wird. In dieses passen 114'000 Personen rein. Für die Fussball-Weltmeisterschaft 2030 plant man in Marokko das «Hassan-II.-Stadion», in welchem 115'000 Menschen Platz haben werden. (riz)

