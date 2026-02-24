Jetzt ist der Grund für die Schliessung der Rutschbahnen im Alpamare klar. Bild: keystone

Jetzt ist klar, warum die Rutschbahnen im Alpamare geschlossen sind

Seit rund zwei Wochen sind zwölf Rutschbahnen im Alpamare geschlossen. Bis jetzt war der Grund unklar. Das Portal Inside Paradeplatz schrieb von ein paar Tagen unter Berufung auf einen Insider, dass eine bröckelde Decke der Grund für die Schliessung war.

Die Betreiber des Alpamare, die Bad Seedamm AG, bestätigen nach der Veröffentlichung des Berichts gegenüber dem Portal, dass man tatsächlich verrostete Armierungen in der Decke des Gebäudes entdeckt habe.

Die Betreiber betonen allerdings: «Es waren etwa 100 Gramm Material, welches die Betondecke verlassen hat. Dabei handelt es sich um eine so genannte Abplatzung von Oberflächenschichten.» Man habe die betreffenden Stellen repariert und die Bewehrung mit Korrosionsschutz behandelt, heisst es weiter. Als Ursache dafür vermuten die Betreiber Feuchtigkeit oder Korrosion am Beton oder am Mauerwerk.

Gegenüber dem «Tagesanzeiger» sagen sie weiter, dass «die Tragfähigkeit der Decke weniger als ein Prozent abgenommen habe und die Abnützung darum minimal» sei.

Gegenüber der Zeitung beteuert man, dass die Sperrung eine reine Vorsichtsmassnahme gewesen sei, es habe zu keinem Zeitpunkt ein Sicherheitsrisiko bestanden.

Die Betreiber sagen zudem, dass «die vorsorgliche Schliessung der Rutschbahnen in Kürze aufgehoben wird.» (ome)