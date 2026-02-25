Picdump

Picdump 176 – ein Tag gefüllt mit Memes

Sergio Minnig Folge mir

Mehr «Spass»

Stellet che mal vor, mu chenti mit Memes Lüägu Gäld verdiänu. Wä das nit grossartig. Wobi, da vili va ew schich apa währund der Arbeit der PiDi gönnunt is ja rein faktisch wirklich so, dass ihr wärund dum Memes lüägu gizahlt sit. What a time to be alive! Und jez geits öi scho los.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



was willst du dir ansehen? Best-of Kommentarspalte: Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: Internet

Dann muss es am Lebensstil liegen.

Arzt: Ihre Laborwerte sehen gut aus!

Ich:

Äh, okay …

Hey, die Kostümparty wurde abgesagt.

Ich:

Ich habe es noch nie live gesehen, darum kann ich dazu nichts sagen.

Würde ein Delfin so oder so Trompete spielen?

Wie lange braucht Silikon eigentlich, bis es sich zersetzt?

Was Archäologinnen und Archäologen in 500 Jahren finden werden.

Der Blick heisst wohl nichts Gutes.

Ich: Mir geht es gut.

Mein Therapeut:

Wem fällt so was bitte auf? 😅

Frodo trug Weiss zur Hochzeit von Sam und Rosie – was für ein kleiner Mistkerl!

Schön, dass dieses Bild den Weg in die Meme Templates gefunden hat.

Ich, wenn die Flugbegleiterin mit Snacks vorbeikommt.

Die Snacks am Boden meines Handgepäcks.

😏

Die Goldmedaille für den Schutz von Pädophilen geht an …

Mit diesem Seitenblick.

Ich, wie ich so tue, als würde ich nicht bemerken, dass mein Essen kommt.

Hihi.

Sagt Menschen.

Warum machen wir das immer?

Dieses unangenehme Rennen, wenn ein Auto dich die Strasse überqueren lässt.

Wie kommt man nur auf solche Gedanken?

Es ist perfekt, dass der Basketball so gut aufspringt, sonst müsste man ihn nicht ständig aufheben.

Da war wohl Erklärungsbedarf nötig.

Meine Mutter hat kürzlich WhatsApp installiert und dachte, dass Gruppen zum Sortieren von Kontakten gedacht sind. Lange Rede, kurzer Sinn: Sie hat eine Gruppe namens «Unwichtig» mit etwa 25 Verwandten und Bekannten erstellt.

Warum nicht für alle das metrische System?

Als das letzte Mal ein Sturm durchzog, bekamen wir zwei Fuss hoch Schnee …

Wenn das kein Grund ist, aufzuhören.

Was hat dich dazu gebracht, mit dem Kiffen aufzuhören?

Ich habe einen ganzen Film ohne Ton gesehen und angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich wäre taub.



Welch wunderbare Weisheit. 🥰

Wenn dich etwas nicht glücklich macht, entferne es aus deinem Leben:

Schmuddeldump!

Und so wurden Vaginas geschaffen.

Immer dieses Timing …

Kellnerin: Wie schmeckt es?

Ich:

Hatten wir heute schon Schmuddeldump?

Ich: Ich habe kein Kondom dabei.

Sie: Hier entlang.

Ich würde sogar sagen, noch etwas angeschissener.

Ich beim Frühstück mit einer Tasse, auf der «Lebe, lache, liebe» steht.

Hihihi. *kindisches Kichern*

Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist «Nein».

Heute das wohl süsseste Meme.

Es ist eine Zwangsneurose.

Spiel speichern und beenden.



1) Spiel speichern

2) Spiel speichern und beenden​

Immerhin ist es nicht gelogen.

Entschuldigung, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ein Baum blockiert die Strasse.

Der Baum:

Das ist dann wohl Blackdump.

Eine gute Verbildlichung.

Wie dein Ex-Chef dein Linkedin-Profil checkt.

Ich denke, das wäre wirklich wichtig. 😅

Jemand soll diesen Mann in die Express-Schlange lassen.

Ach, Wortspiele … 🥰

Pilot: Wir fliegen jetzt über 20'000 Fuss.

Wie wohl ein Sohn geheissen hätte?

Steve Jobs' Tochter, Eva Jobs.

Deine Tochter Eva zu nennen, wenn deine Firma Apple heisst, ist ein genialer Schachzug.



Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns demnächst wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 78 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!