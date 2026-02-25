Picdump 176 – ein Tag gefüllt mit Memes
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Picdump
Endlich wieder Mittwoch!
Dann muss es am Lebensstil liegen.
Arzt: Ihre Laborwerte sehen gut aus!
Ich:
Äh, okay …
Hey, die Kostümparty wurde abgesagt.
Ich:
Ich habe es noch nie live gesehen, darum kann ich dazu nichts sagen.
Würde ein Delfin so oder so Trompete spielen?
Wie lange braucht Silikon eigentlich, bis es sich zersetzt?
Was Archäologinnen und Archäologen in 500 Jahren finden werden.
Der Blick heisst wohl nichts Gutes.
Ich: Mir geht es gut.
Mein Therapeut:
Wem fällt so was bitte auf? 😅
Frodo trug Weiss zur Hochzeit von Sam und Rosie – was für ein kleiner Mistkerl!
Schön, dass dieses Bild den Weg in die Meme Templates gefunden hat.
Ich, wenn die Flugbegleiterin mit Snacks vorbeikommt.
Die Snacks am Boden meines Handgepäcks.
😏
Die Goldmedaille für den Schutz von Pädophilen geht an …
Mit diesem Seitenblick.
Ich, wie ich so tue, als würde ich nicht bemerken, dass mein Essen kommt.
Hihi.
Sagt Menschen.
Warum machen wir das immer?
Dieses unangenehme Rennen, wenn ein Auto dich die Strasse überqueren lässt.
Wie kommt man nur auf solche Gedanken?
Es ist perfekt, dass der Basketball so gut aufspringt, sonst müsste man ihn nicht ständig aufheben.
Da war wohl Erklärungsbedarf nötig.
Meine Mutter hat kürzlich WhatsApp installiert und dachte, dass Gruppen zum Sortieren von Kontakten gedacht sind. Lange Rede, kurzer Sinn: Sie hat eine Gruppe namens «Unwichtig» mit etwa 25 Verwandten und Bekannten erstellt.
Warum nicht für alle das metrische System?
Als das letzte Mal ein Sturm durchzog, bekamen wir zwei Fuss hoch Schnee …
Wenn das kein Grund ist, aufzuhören.
Was hat dich dazu gebracht, mit dem Kiffen aufzuhören?
Ich habe einen ganzen Film ohne Ton gesehen und angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich wäre taub.
Welch wunderbare Weisheit. 🥰
Wenn dich etwas nicht glücklich macht, entferne es aus deinem Leben:
Schmuddeldump!
Und so wurden Vaginas geschaffen.
Immer dieses Timing …
Kellnerin: Wie schmeckt es?
Ich:
Hatten wir heute schon Schmuddeldump?
Ich: Ich habe kein Kondom dabei.
Sie: Hier entlang.
Ich würde sogar sagen, noch etwas angeschissener.
Ich beim Frühstück mit einer Tasse, auf der «Lebe, lache, liebe» steht.
Hihihi. *kindisches Kichern*
Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist «Nein».
Heute das wohl süsseste Meme.
Es ist eine Zwangsneurose.
Spiel speichern und beenden.
1) Spiel speichern
2) Spiel speichern und beenden
Immerhin ist es nicht gelogen.
Entschuldigung, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ein Baum blockiert die Strasse.
Der Baum:
Das ist dann wohl Blackdump.
Eine gute Verbildlichung.
Wie dein Ex-Chef dein Linkedin-Profil checkt.
Ich denke, das wäre wirklich wichtig. 😅
Jemand soll diesen Mann in die Express-Schlange lassen.
Ach, Wortspiele … 🥰
Pilot: Wir fliegen jetzt über 20'000 Fuss.
Wie wohl ein Sohn geheissen hätte?
Steve Jobs' Tochter, Eva Jobs.
Deine Tochter Eva zu nennen, wenn deine Firma Apple heisst, ist ein genialer Schachzug.
Und wir lesen uns demnächst wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
Sergio