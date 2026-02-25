Nebel
Picdump

25.02.2026, 06:0725.02.2026, 06:07
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Stellet che mal vor, mu chenti mit Memes Lüägu Gäld verdiänu. Wä das nit grossartig. Wobi, da vili va ew schich apa währund der Arbeit der PiDi gönnunt is ja rein faktisch wirklich so, dass ihr wärund dum Memes lüägu gizahlt sit. What a time to be alive! Und jez geits öi scho los.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: Internet

Dann muss es am Lebensstil liegen.

Bild
Bild: imgur

Arzt: Ihre Laborwerte sehen gut aus!
Ich:

Äh, okay …

Bild
Bild: instagram

Hey, die Kostümparty wurde abgesagt.
Ich:

Ich habe es noch nie live gesehen, darum kann ich dazu nichts sagen.

Bild
Bild: instagram

Würde ein Delfin so oder so Trompete spielen?

Wie lange braucht Silikon eigentlich, bis es sich zersetzt?

Bild
Bild: instagram

Was Archäologinnen und Archäologen in 500 Jahren finden werden.

Der Blick heisst wohl nichts Gutes.

Bild
Bild: IMGUR

Ich: Mir geht es gut.
Mein Therapeut:

Wem fällt so was bitte auf? 😅

Bild
Bild: imgur

Frodo trug Weiss zur Hochzeit von Sam und Rosie – was für ein kleiner Mistkerl!

Schön, dass dieses Bild den Weg in die Meme Templates gefunden hat.

Bild
Bild: imgur

Ich, wenn die Flugbegleiterin mit Snacks vorbeikommt.
Die Snacks am Boden meines Handgepäcks.

😏

Bild
Bild: imgur

Die Goldmedaille für den Schutz von Pädophilen geht an …

Mit diesem Seitenblick.

Bild
Bild: IMGUR

Ich, wie ich so tue, als würde ich nicht bemerken, dass mein Essen kommt.

Hihi.

Bild
Bild: instagram

Sagt Menschen.

Warum machen wir das immer?

Bild
Bild: imgur

Dieses unangenehme Rennen, wenn ein Auto dich die Strasse überqueren lässt.

Wie kommt man nur auf solche Gedanken?

Bild
Bild: instagram

Es ist perfekt, dass der Basketball so gut aufspringt, sonst müsste man ihn nicht ständig aufheben.

Da war wohl Erklärungsbedarf nötig.

Bild
Bild: instagram

Meine Mutter hat kürzlich WhatsApp installiert und dachte, dass Gruppen zum Sortieren von Kontakten gedacht sind. Lange Rede, kurzer Sinn: Sie hat eine Gruppe namens «Unwichtig» mit etwa 25 Verwandten und Bekannten erstellt.

Warum nicht für alle das metrische System?

Bild
Bild: imgur

Als das letzte Mal ein Sturm durchzog, bekamen wir zwei Fuss hoch Schnee …

Wenn das kein Grund ist, aufzuhören.

Bild
Bild: instagram

Was hat dich dazu gebracht, mit dem Kiffen aufzuhören?
Ich habe einen ganzen Film ohne Ton gesehen und angefangen zu weinen, weil ich dachte, ich wäre taub.

Welch wunderbare Weisheit. 🥰

Bild
Bild: imgur

Wenn dich etwas nicht glücklich macht, entferne es aus deinem Leben:

Schmuddeldump!

Bild
Bild: instagram

Und so wurden Vaginas geschaffen.

Immer dieses Timing …

Bild
Bild: imgur

Kellnerin: Wie schmeckt es?
Ich:

Hatten wir heute schon Schmuddeldump?

Bild
Bild: imgur

Ich: Ich habe kein Kondom dabei.
Sie: Hier entlang.

Ich würde sogar sagen, noch etwas angeschissener.

Bild
Bild: imgur

Ich beim Frühstück mit einer Tasse, auf der «Lebe, lache, liebe» steht.

Hihihi. *kindisches Kichern*

Bild
Bild: imugr

Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist «Nein».

Bild
Bild: instagram

Heute das wohl süsseste Meme.

Bild
Bild: instagram

Es ist eine Zwangsneurose.

Bild
Bild: imgur

Spiel speichern und beenden.

1) Spiel speichern
2) Spiel speichern und beenden

Immerhin ist es nicht gelogen.

Bild
Bild: imgur

Entschuldigung, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ein Baum blockiert die Strasse.
Der Baum:

Das ist dann wohl Blackdump.

Bild
Bild: instagram

Eine gute Verbildlichung.

Bild
Bild: imgur

Wie dein Ex-Chef dein Linkedin-Profil checkt.

Ich denke, das wäre wirklich wichtig. 😅

Bild
Bild: instagram

Jemand soll diesen Mann in die Express-Schlange lassen.

Ach, Wortspiele … 🥰

Bild
Bild: instagram

Pilot: Wir fliegen jetzt über 20'000 Fuss.

Wie wohl ein Sohn geheissen hätte?

Bild
Bild: instagram

Steve Jobs' Tochter, Eva Jobs.
Deine Tochter Eva zu nennen, wenn deine Firma Apple heisst, ist ein genialer Schachzug.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns demnächst wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 78
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
