bedeckt10°
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Von Allmens Helm und Meillards Anzug kommen ins Olympische Museum

Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

1 / 21
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Kaum ist der Gold-Jubel verstummt, sind Schweizer Ski-Stars ein Fall fürs Museum

Franjo von Allmen als dreifacher Olympiasieger und Loïc Meillard mit einem kompletten Medaillensatz gehören zu den erfolgreichsten Athleten von Mailand-Cortina 2026. Damit die Erfolge nicht vergessen gehen, wandert ein Teil ihrer olympischen Geschichte ins Museum.
24.02.2026, 09:3624.02.2026, 09:36

Mit 23 Medaillen waren die Olympischen Winterspiele von Mailand-Cortina ein Schweizer Triumphzug. Doch selbst grosse Siege brauchen Erinnerungsstücke – sonst verblassen sie.

Franjo von Allmen signiert seinen Olympia-Helm
Von Allmen signiert seinen Helm.Bild: olympisches museum

Dafür sorgen nun Franjo von Allmen und Loïc Meillard. Der Abfahrts- und der Slalom-Olympiasieger spenden deshalb einen Teil ihrer Ausrüstung, die sie bei einem Medaillengewinn trugen, dem Olympischen Museum in Lausanne.

Vom Speed-König von Allmen wird der Helm, den er bei seinen Triumphen in Bormio trug, ausgestellt werden. Meillard übergibt den Rennanzug, den er im Slalom der Team-Kombination trug, in der er gemeinsam mit Marco Odermatt die Silbermedaille gewann.

Loïc Meillard und Anne-Cécile Jaccard, Kuratorin im Olympischen Museum
Loïc Meillard mit Museumskuratorin Anne-Cécile Jaccard.Bild: olympisches museum

Erinnerungen sollen weiterleben

«Diese beiden Spenden sind eine berührende Erinnerung daran, wie eng sich Athletinnen und Athleten mit dem Olympischen Museum verbunden fühlen», sagte dessen stellvertretende Direktorin Yasmin Meichtry. Sie freue sich sehr über die neuen Exponate.

«Dank der Grosszügigkeit von Franjo und Loïc können wir die menschlichen Geschichten hinter ihrer Ausrüstung erzählen – Geschichten von Mut, Stolz und den Menschen, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben», meinte Meichtry weiter. So stelle man sicher, dass die Erinnerungen weiterleben und kommende Generationen inspirieren.

Dieses Fest wird den Anwesenden auch in Erinnerung bleiben:

«Franatiker» feiern ihren Helden: Riesiger Empfang für Franjo von Allmen in seiner Heimat

Franjo von Allmen gelang mit drei Goldmedaillen an den gleichen Spielen etwas, was im Ski alpin zuletzt die Kroatin Janica Kostelic schaffte. Sie triumphierte 2002 in Salt Lake City in Slalom, Riesenslalom und Kombination. Von Kostelics damaliger Ausrüstung befinden sich mehrere Gegenstände im Museum. Nun erhält sie Gesellschaft von zwei Schweizer Olympiasiegern. (ram)

Schweizer Medaillenregen: So erfolgreich waren die Spiele im Vergleich
Mehr von Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Coach Snoop: Highlights von Olympia 2026
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Alle Olympia-Medaillengewinner und alle Schweizer Resultate
In 116 Entscheidungen ging es im Norden Italiens um Gold, Silber und Bronze. Wer abgeräumt hat und wie brillant die Schweizer Teilnehmenden an den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 abgeschnitten haben.
Gold: USA
Silber: Kanada
Bronze: Finnland
Zur Story