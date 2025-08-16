Elvis Presley, der «King of Rock 'n' Roll», bei seinem Auftritt im Madison Square Garden in New York.Bild: AP From the Lens of George Kalin
16.08.2025, 12:0116.08.2025, 12:01
Liebe Quizzticle-Klasse,
Heute vor 48 Jahren ist «The King of Rock 'n' Roll» verstorben: Elvis Presley. Er war einer der grössten Stars in der Musikszene und prägte die Popmusik. Verstorben ist Elvis am 16. August 1977 an einem Herzinfarkt.
Mit Songs wie «Jailhouse Rock» prägte er auch die Pop- und Rockmusik und sorgte dafür, dass die Genres beliebter wurden. Seine Anfänge in der Musik hatte er jedoch in der Country- und Bluesmusik. Im Jahr 2025 wäre der gebürtige Amerikaner 90 Jahre alt geworden.
Wir nehmen uns den Todestag des «King of Rock 'n' Roll» zum Anlass, zu testen, wie gut ihr die erfolgreichsten Hits einiger der weltgrössten Musiker kennt.
Und so geht's:
- Zähle den jeweils erfolgreichsten Song der unten genannten Künstler auf – damit meinen wir den Song des Artists mit den meisten Streams auf Spotify. Einige davon können auch Features mit anderen Künstlerinnen oder Künstlern sein.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Scheint, als wärst du der «King of Rock 'n' Roll»!
17–15 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
9–11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Geh doch noch einmal in den Musikunterricht!
