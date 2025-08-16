recht sonnig26°
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Quizzticle: Errate die erfolgreichsten Songs dieser 20 Sänger

Elvis Presley performs at Madison Square Garden in this June 1972 photo provided by George Kalinsky. Kalinsky, who has been the official Garden photographer for more than 40 years, came across the nev ...
Elvis Presley, der «King of Rock 'n' Roll», bei seinem Auftritt im Madison Square Garden in New York.Bild: AP From the Lens of George Kalin
Quizzticle

«Wise Men Say», dass du die Songs dieser Künstler erraten musst!

16.08.2025, 12:0116.08.2025, 12:01
Team watson
Team watson
Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse,

Heute vor 48 Jahren ist «The King of Rock 'n' Roll» verstorben: Elvis Presley. Er war einer der grössten Stars in der Musikszene und prägte die Popmusik. Verstorben ist Elvis am 16. August 1977 an einem Herzinfarkt.

Mit Songs wie «Jailhouse Rock» prägte er auch die Pop- und Rockmusik und sorgte dafür, dass die Genres beliebter wurden. Seine Anfänge in der Musik hatte er jedoch in der Country- und Bluesmusik. Im Jahr 2025 wäre der gebürtige Amerikaner 90 Jahre alt geworden.

Wir nehmen uns den Todestag des «King of Rock 'n' Roll» zum Anlass, zu testen, wie gut ihr die erfolgreichsten Hits einiger der weltgrössten Musiker kennt.

Und so geht's:

  • Zähle den jeweils erfolgreichsten Song der unten genannten Künstler auf – damit meinen wir den Song des Artists mit den meisten Streams auf Spotify. Einige davon können auch Features mit anderen Künstlerinnen oder Künstlern sein.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Scheint, als wärst du der «King of Rock 'n' Roll»!
17–15 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
9–11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Geh doch noch einmal in den Musikunterricht!
Mehr Quizzticles:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Jugendwörter 2025
1 / 4
Die Jugendwörter 2025

Die nominierten Jugendwörter des Jahres 2025 sind da!
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Geografie-Fail der Europa-Ministerin
Das könnte dich auch noch interessieren:
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
Netanjahu träumt von «Gross-Israel»
5
Jetzt reagiert auch die Migros auf den Airfryer-Hype – mit dieser Massnahme
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Das sind die Schweizer Wetterrekorde
4
Chiesa schiesst Liverpool zum Last-Minute-Auftaktsieg +++ Leverkusen glückt Neustart
5
Deswegen ist das Plastikabkommen nach drei Jahren gescheitert
Du bist ein Musik-Profi? Teste dein Wissen im Quiz
In der Musikwelt passierte schon die eine oder andere verrückte Geschichte. Wie gut du darüber Bescheid weisst, erfährst du in diesem Quiz.
Keine Angst. Wir fragen hier nicht die Geburtsdaten von Beethoven und Co. ab. In diesem Quiz kannst du mit deinem unnützen Wissen zu skurrilen Songtexten von Rockstars, bizarren Todesfällen oder Fails in Musikvideos glänzen.
Zur Story