Quizz den Huber: Gewinnst du gegen unsere hellste Kerze der Redaktion?

QDH: Wir tuckern weiter ins ungewisse 2026

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du kannst gegen sie antreten. Einfach wird es nicht.
01.02.2026, 19:5301.02.2026, 19:53
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Schon ist der erste Monat des neuen Jahres wieder zu Ende. Die Zeit vergeht wie im Flug, ein Ereignis jagt das nächste. Hubs und ich machen das mit dem Journalismus ja jetzt doch schon etwas länger und eine derart überbordende Nachrichtenlage haben wir beide noch nie erlebt. Corona quasi ein Spaziergang durch den Park (mit Maske).

Anyway.

Jetzt Quiz

10 Fragen
QDH #365

Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz?

Nach 60 Jahren: E-Tram ersetzt pferdegezogenes Tram Kinderzoo

Video: watson/Emanuella Kälin
Alkverbot für Politiker:innen
1 / 5
Alkverbot für Politiker:innen

Ein Jungpolitiker will einen Alkoholgrenzwert für Kantonsrät:innen einführen.
Kältewelle erreicht die Niagarafälle
Video: watson
