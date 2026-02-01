QDH: Wir tuckern weiter ins ungewisse 2026 Bild:

Liebe Huberquizzer



Schon ist der erste Monat des neuen Jahres wieder zu Ende. Die Zeit vergeht wie im Flug, ein Ereignis jagt das nächste. Hubs und ich machen das mit dem Journalismus ja jetzt doch schon etwas länger und eine derart überbordende Nachrichtenlage haben wir beide noch nie erlebt. Corona quasi ein Spaziergang durch den Park (mit Maske).

Anyway.

