QDH: Macht Quiz, keinen Krieg Bild: watson.ch

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze. Schlägst du sie? Dann bist du ein Genie!

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Mich nähme ja wunder, wie viele Punkte Pete Hegseth in unserem schönen Familienquiz machen würde – mit einem Joker bei der Schweiz-Frage.

Oder ein Marco Rubio.

Oder natürlich Donald J. Trump.

Ich mutmasse: Rubio würde die anderen beiden ziemlich alt aussehen lassen. Vier Punkte würde ich Rubio geben im heutigen Quiz. Hegseth und Trump? Egal.

Aber wunder nähme es mich schon – auch, wie Schweizer Prominente abschneiden würden. Der einzige, der den Schneid hat, sein Resultat öffentlich mitzuteilen, ist ja Mike Müller. Von Helmi Sigg weiss ich, dass er mindestens früher regelmässig mitspielte (bei der Kulturfrage hoffnungslos unterfordert jeweils).

Ich bin mir aber sicher, dass die eine oder andere Parlamentarierin auch regelmässig quizzt ... übrigens: Habt ihr unser tägliches Kreuzworträtsel schon gesehen? Richtig schön ist es geworden. Und ein cleverer kleiner Zeitvertreib jeden Tag. Und damit zu etwas ganz anderem:

Als Freunde des Wissens sind wir bekanntlich auch der Wissenschaft nicht abgeneigt. Und uns erreichte wieder einmal ein Ruf: von der Universität Bern aus dem Bereich Persönlichkeits-, Differentielle Psychologie und Diagnostik. Es werden noch Teilnehmende an einer Pilotstudie gesucht. Mitmachen ist einfach - einfach den Link NACH dem Quiz klicken.

Warum teilen wir sowas? Weils bei der Studie auch ums Kniffeln geht. Ihr werdet schon sehen. Jetzt aber erst Mal Quiz!

10 Fragen QDH #369 Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion? Einfach wird es nicht!

So. Nach dem Quiz ist vor dem Quiz: Hier geht es zur Pilotstudie der Uni Bern, die tatsächlich auch sowas wie ein Quiz ist. Mir hat das Mitmachen auf jeden Fall Spass gemacht. So. Hier der Link.