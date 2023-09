QDH: Huber strauchelt über seine eigene Intelligenz Bild:

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Bei unserem Dani herrscht so etwas wie eine konstante Omega-Lage. Links und rechts von ihm findet geistiger Tiefflug statt, was bei ihm in der Mitte den Kessel zum Kochen bringt.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber, die hellste Kerze von watson, der grosse Hubini, Hubster oder einfach nur «he du!») im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Ein gutes Beispiel dafür ist die zehnte Frage. Da macht er sich Gedanken – clevere Gedanken. Dieselben cleveren Gedanken erwartet er aber auch von anderen Menschen. Und das ist, man kann es nicht anders ausdrücken, leider naiv.

Naiv und gescheit, so ist unser Dani. Und heute schafft er es damit nicht in seine Wohlfühlzone. Deine Chancen, ihn zu schlagen, standen also auch schon schlechter.

10 Fragen QDH #263