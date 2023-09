QDH: Huber orgelt sich eine Pizza rein Bild:

Liebe Huberquizzer

Ich gebe zu, die Kommunikation mit euch ist bisschen eine one-wayige. Das heisst aber nicht, dass ihr keinen Effekt auf uns habt. So habe ich etwa die Geschichte von Bambusbjörn und Lilie meiner Tochter erzählt und sie ist jetzt bisschen Fan der beiden und will immer deren Kommentare lesen (Ganz herzliches «Hoi» übrigens! Ich weiss ja, dass ihr jede Woche spielt).

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber, die hellste Kerze von watson, der grosse Hubini) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Oder da wäre User H.P. Liebling. Er schrieb auf unsere Anfrage, was man bei hochsommerlichen Temperaturen kochen soll: «Danke für die Erinnerung an den Hörnli-Salat, den orgel ich mir heute Abend rein.»

«Reinorgeln»! Was für ein Ausdruck! Wir feiern ihn so sehr. Er hat in gewissen Kreisen der Redaktion nun Kultstatus. Deshalb habe ich ihn heute mit Freuden in den Titel genommen. Danke, H.P. Liebling! Für die Erinnerung!

Ihr habt also einen Effekt auf uns. Ja, Effekt. Effektreich wird nun auch das Quiz. Du wirst schon sehen.

