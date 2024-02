Elf Fallschirmspringer konnten sich vor Absturz aus Flugzeug retten

Auf einem Feld in der Nähe des Flugplatzes Grenchen SO ist am Sonntag kurz nach 14.00 Uhr ein Flugzeug für Fallschirmspringer abgestürzt. Von den zwölf Insassen konnten alle elf Fallschirmspringer das Flugzeug verlassen und sicher am Boden landen.

Es handle sich um ein Flugzeug des Fallschirmvereins Skydive Grenchen, teilte Schulleiter Jürg Stoll der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Über den Zustand des Piloten sei aktuell nichts bekannt. Weshalb es zum Zwischenfall kam, sei Sache der laufenden Untersuchungen der Polizei und der Untersuchungsbehörde.

Der Fallschirmverein Skydive Grenchen betreibt eine Fallschirmsprungschule.

Ein Post von 20 Minuten auf X (ehemals Twitter) zeigte das völlig zerstörte Wrack des Flugzeugs auf einer Wiese.

In Grenchen SO befindet sich ein bedeutender Schweizer Regionalflugplatz. Laut Angaben des Betreibers zählt der Flughafen Grenchen rund 60'000 Flugbewegungen pro Jahr.

(sda)