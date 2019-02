Schweiz

Aargau

Tötungsdelikt in Aarau: Tatverdächtiger festgenommen



28-Jähriger soll Frau vor Haus in Aarau niedergestochen haben

Fast einen Monat ist es her, seit eine 66-jährige Frau in Aarau vor ihrer Haustüre erstochen wurde. Nun haben die Ermittler einen ersten Erfolg zu verzeichnen: Die Kantonspolizei Aargau hat am Dienstagabend einen 28-jährigen Kroaten aus der Region festgenommen. Er gilt als tatverdächtig, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Beschuldigten ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Der 28-Jährige bestreitet den Vorwurf. Weitere Details will die Polizei im Moment nicht bekanntgeben. Die Polizei hatte nach der Tat eine Sonderkommission gebildet.

Die 66-Jährige ist am 17. Januar 2019 in Aarau Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Schweizerin wurde vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Sie verstarb später im Spital. Der Täter flüchtete.

Nachbarn wurden kurz nach 18 Uhr auf die Frau aufmerksam. Sie lag hilferufend und blutüberströmt vor ihrem Haus auf dem Boden. Die Frau wies zahlreiche Stichverletzungen auf. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen. (sda/aeg/mlu)

Aktuelle Polizeibilder: Auto fährt in Elektrotrottinett

Abonniere unseren Newsletter