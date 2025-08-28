anhaltender Regen18°
Neue Erkenntnisse zum Tötungsdelikt in Berikon AG

Eine Gedenkstaette mit Plueschtieren, Blumen und Kerzen an einem Waldrand in der Naehe des Schutzenhaus Berikon, am Dienstag, 13. Mai 2025 in Berikon AG. Eine 14-Jaehrige soll am Sonntagnachmittag in ...
Eine Gedenkstätte für die Verstorbene in Berikon AG.Bild: keystone

Beschuldigte verwendete zwei Messer: Neue Erkenntnisse zum Tötungsdelikt in Berikon AG

28.08.2025, 10:0828.08.2025, 10:28
Im Mai kam es in Berikon AG zu einem schweren Gewaltdelikt, bei dem eine 15-Jährige tödlich verletzt wurde. Eine 14-jährige Jugendliche wurde gleichentags unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Jugendanwaltschaft des Kantons Aargau führt eine Strafuntersuchung wegen des Tötungsdelikts. Nun wurden neue Erkenntnisse publiziert.

Die bisherigen Untersuchungshandlungen haben ergeben, dass dem Opfer mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt wurden. Der aktuelle Stand der Rekonstruktion ermöglicht zwischenzeitlich den Schluss, dass die 14-jährige Beschuldigte zwei Messer eingesetzt und das Opfer damit tödlich verletzt hat. Hinweise auf eine wechselseitige tätliche Auseinandersetzung liegen nicht vor. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Beschuldigte bei der Tatausführung Selbstverletzungen zugezogen hat.

Bei den Tatwerkzeugen handelt es sich um handelsübliche Messer, wie sie in jedem Geschäft erhältlich sind. Es handelt sich um keine verbotenen oder illegalen Gegenstände. (cma)

