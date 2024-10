Volkspartei auf Schleuderkurs: Die SVP kommt vom «rechten» Weg ab

Noch braucht sich die Volkspartei keine grossen Gedanken zu machen. Sie wird wegen ihrer Ausländer-, Asyl- und Neutralitätspolitik gewählt. Doch ohne Christoph Blochers «starke Hand» entwickelt sich die SVP zu einer ganz normalen Partei, mit internen Streitigkeiten und Richtungskämpfen. Also zu dem, was sie nie sein wollte.

Mehrere Sektionen aus grossen Kantonen hatten ein Ja beschlossen, darunter die Zürcher SVP, die als Taktgeberin für die nationale Partei gilt. Deren Leitung widerrief ihre Nein-Empfehlung und sprach sich für Stimmfreigabe aus. Die Delegierten aber votierten an ihrer Versammlung am Samstag in Aarau mit 248 zu 90 Stimmen klar für die Ja-Parole .

So richtig auf Schleuderkurs aber ist die SVP bei der Gesundheitsreform Efas, über die am 24. November abgestimmt wird. Wieder stimmte sie im Parlament mehrheitlich mit Ja, und erneut versuchten die Neoliberalen, das Votum zu kippen. Anders als beim Stromgesetz aber scheiterten sie kläglich, denn namhafte Exponenten hielten dagegen.

Bundesrat Albert Rösti kämpfte an der Delegiertenversammlung in Langenthal vergeblich für «sein» Stromgesetz. Bild: keystone

Christoph Blochers Reaktion war ein brüskes Nein . Kein Wunder. In seiner Glanzzeit galt die ausserfamiliäre Kinderbetreuung als eine Art «Tor zur Hölle». Damals idealisierte die SVP das klassische Familienmodell. Heute geben jüngere Exponenten wie die Aargauer Nationalrätin Martina Bircher ihre Kinder ganz selbstverständlich in eine Kita.

Entsprechend schwer fällt es ihnen, die SVP in der Nach-Blocher-Zeit «auf Linie» zu halten. Deshalb wagen sich «Abweichler» wie Addor, eigentlich ein strammer Rechter, oder der Aargauer Nationalrat Benjamin Giezendanner aus der Deckung. Letzterer sprach sich in der «Sonntagszeitung» für mehr Kitas auf dem Land und Elektromobilität für alle aus .

Der Kabarettist Emil Steinberger ist 46 Jahre nach «Die Schweizermacher» wieder ein Filmstar. Am ZFF äussert er sich im Gespräch zudem politisch.

Manchmal muss man einfach sagen: Ein Mann, ein Pulli! Emil trägt am frühen Freitagnachmittag im Kino Frame nämlich einen königsblauen und sieht darin mit seinem eisgrauen Haar so unverschämt gut aus, dass man das nicht unerwähnt lassen darf. Unser Emil. Eine Umfrage in der watson-Redaktion, wer denn eigentlich Emil sei, wurde von einer sehr jungen Mitarbeiterin so beantwortet: «Ist das nicht dieser junge Hotte?» Ähm, knapp verpasst. Jung ist er mit 91 Jahren nun wirklich nicht mehr. Aber immer noch recht hot. Und mehr als okay.