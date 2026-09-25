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Armeeuniform Tenue A wird verbrannt statt recycelt

Die Rekruten Adrian von Moos, Daniel Will, Severin Gebhart und Fabian Walker (von links nach rechts) posieren anlaesslich der Rekrutenschule Panzer RS 21-2 am 29. September 2004 auf dem Waffenplatz Th ...
Der Ausgänger hat ausgedient – statt weiterverwertet wird er verbrannt.Bild: KEYSTONE

Recycling ist zu teuer – Armee verbrennt ausrangierte Tenues A lieber

Der Ausgänger wird nicht mehr an alle Armeeangehörigen ausgegeben. Alte Uniformen werden nun verbrannt, da sich das Recycling nicht lohnen soll.
25.09.2026, 11:3125.09.2026, 11:31

Das Tenue A, auch Ausgänger genannt, dient allmählich aus. Die Armee gibt es nur noch an jene aus, die die Uniform für Repräsentationszwecke benötigen. So will sie Geld sparen.

Normalerweise müssen die Ausgänger bei der Entlassung aus dem Militärdienst zurückgegeben werden. Wenn möglich, sollen sie instand gesetzt und bei Bedarf wieder ausgegeben werden. Ist das nicht möglich, werden sie verbrannt, berichtet Schweiz Heute.

Zwar habe die Armee Recycling-Angebote eingeholt, jedoch erhielt keines den Zuschlag. Die Armee erklärt gegenüber der Zeitung: «Dabei zeigte sich, dass die thermische Verwertung für nicht mehr reparierbare Armeeuniformen unter Berücksichtigung des logistischen Aufwands sowie der damit verbundenen Kosten derzeit die zweckmässigste Lösung darstellt.» Kurz gesagt: Die Verbrennung der Uniformen ist günstiger und einfacher als das Recycling. Wie viele Ausgänger schon im Ofen gelandet sind, ist nicht bekannt.

A soldier of the Swiss Armed Forces in Tenue A uniform, pictured on February 12, 2014, in Hinwil, Switzerland. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Soldat der Schweizer Armee im Tenue A, hebt die Hand zum militae ...
Das Tenue A ist schon über 30 Jahre alt.Bild: KEYSTONE

Das Problem: Das Tenue A kann nicht einfach so weitergegeben werden. Zuvor müssten beispielsweise Abzeichen unkenntlich gemacht werden. Zudem soll ein Missbrauchsrisiko bestehen.

Statt des Tenue A können Soldatinnen und Soldaten mittlerweile das – in den Augen vieler Armeeangehöriger bequemere – Tenue B tragen.

A soldier of the Swiss Armed Forces in Tenue B normal uniform with combat boots, a transport bag with a transport trolley and a belongings bag with a shoulder strap, pictured on February 12, 2014, in ...
Das Tenue B darf mittlerweile auch an Feiern getragen werden. Bild: KEYSTONE

Dem über 30-jährigen Ausgänger, den die Aargauer Mitte-Nationalrätin Marianne Binder-Keller schon 2021 als mausgrau betitelt und ein neues Tenue gefordert hatte, trauern wohl nur wenige nach. (vro)

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