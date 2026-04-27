A1 bei Aarau Ost nach Unfall komplett gesperrt – Stau in beide Richtungen

Nach einem Unfall ist die A1 bei Aarau Ost in Richtung Bern komplett gesperrt worden. Mehrere Kollisionen sorgen für massive Verkehrsbehinderungen rund um Aarau.

Mehr «Schweiz»

Auf der A1 in Fahrtrichtung Bern ist es am Montagmorgen zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Unfall ereignete sich bei der Ausfahrt Aarau-Ost, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage dieser Zeitung sagt. Die Autobahn musste in Richtung Bern komplett gesperrt werden, ein Abschleppdienst wurde aufgeboten.

Durch den Aargau zieht sich aktuell eine rote Staulinie. screenshot tcs

Ein Leser berichtete von «absolutem Stillstand» im Bereich der Einfahrt Lenzburg. Vor Ort sei eine Rettungsgasse gebildet worden, Einsatzkräfte der Polizei seien kurz danach durchgefahren. Mittlerweile geht es – wenn auch nur langsam – wieder vorwärts.

In der Gegenrichtung ereignete sich ebenfalls eine Kollision mit mehreren Fahrzeugen. Aber auch dort konnte die Fahrbahn inzwischen wieder freigegeben werden.

Die Unfälle haben auch Auswirkungen auf die umliegenden Hauptstrassen. So kommt es rund um Wildegg und Lenzburg aktuell zu Behinderungen im Strassenverkehr. (phh/aargauerzeitung.ch)

Update folgt ...