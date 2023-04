So sieht es aus mit gutem Energie-Empfang. bild: watson mit material von 3plus

Bachelorette

Willkommen auf Bro Island: Von Fürzen, Sumo-Höschen und Auralesungen

In Folge 2 wird alles «höch spirituell» und enorm glitzerig.

Mehr «Spass»

Yara ist ein Juwel. Ein Edelstein, ja ein kristallenes Prisma, das tausend frohe Farben ausstrahlt und mit seiner wunderbar positiven Energie seine ganze Testosteron-Truppe ansteckt. Sie funkelt und lacht. Sie kann nicht tanzen, sie kann Puzzlis. Sie mag keine Partys, sie mag Puzzlis. Und sie sagt: Wer drei Kinder will, «braucht ein huera grossas Auto.» Und wahrscheinlich noch viel mehr Puzzlis.

Dies ist die Staffel mit der hinreissendsten, lustigsten und verspieltesten Bachelorette.

Eine reinere Freude hat dieses Fernsehformat noch nie gesehen. Vielleicht hat gar die ganze Welt noch nie so etwas gesehen. Der Grund ihrer maximalen Begeisterung? Sumohöschentragende Kandidaten. gif: watson

Was dann wiederum so aussieht. Von hinten. Sandro und Gustav im Sumo-Höschen, von dem letzterer meint: «Alter, sieht aus wie ein Wasserschlauch von der Feuerwehr». bild: 3plus

Die Staffel, in der muskelbepackte Kerle sich für eine vom epischen Gregory (noch nicht bewiesene Selbstbezeichnung) geführte Visualisierungsmeditation hemmungslos öffnen. Und in ihrer Vorstellung – noch vor der eigentlichen Rosennacht – vor Yara stehen und «miterä gwüsse Zfriedeheit, mitemenä Smile und mit Sexappeal d'Energie dur» sich strömen lassen. Aber vor allem wollen sie dabei «stabil si.»

Der Spiritualitätsgrad dieser Staffel ist immens: Gregory meditiert (hier mit Eric und Arbnor) und glaubt an Jesus, James liest Auren und die Bätschi selbst ist energetischer Coach! bild: 3plus

Es ist die Staffel, in der Auren meisterlich gelesen werden – «rot isch Akzeptanz!» (James) – und selbst Fürze frei sind.

Amir: «Bro, du furzt aber nicht!»

Sandro: «Es chunt aifach use, i cha nüt mache Bro, Laktoseintoleranz!»

Wo mit Akzeptanz auf Laktoseintoleranz reagiert wird, wo Jesus und Uriella sich die Hand geben, da bekommt man direkt Lust, ein Mandala auszumalen. Und ich mein jetzt nicht dieses drauflos chrable, sondern so ein respektvolles und tiefschürfendes Kolorieren, eventuell zu tibetischen Klangschalenklängen und mit dem Züngli ein bisschen draussen, sodass vor lauter Konzentration kein einziger Strich über den Rand hinausgeht. Und unbedingt muss es eins sein mit Yara als strahlende Jungfrau Maria in der Mitte bitte. Umringt von puttenhaften Kandidätchen, die pausbäckig in ihre Trompeten blasen ...

Moment ... Midjourney kannst du mal helfen ...

So. Was für ein creepy kleiner Jesus, Himmel, Midjourney! bild: midjourney in zusammenarbeit mit watson

Auch wenn Amir meint, man sei hier schliesslich nicht auf Bro Island, irgendwie fühlt es sich exakt danach an. Die Fieslingsdichte scheint verschwindend klein zu sein. Der eine, der vielleicht das Zeug dazu gehabt hätte, hat bereits «seine Zunge schwingen lassen» (Zitat Gustav), hat also quasi in ein fremdes, unbachelorettiges Frauenmaul hineingezüngelt und ist deshalb augenblicklich und hochkant rausgeflogen.

Übeltäter Sven, als er von der Bachelorette auf sein unrühmliches Treiben abseits der Kameras angesprochen wird. (Yara: «Er hät miar iskalt is Gsicht glachat.») Jetzt muss er ratzfatz seine Koffer packen, verreisen und kann dann zuhause weiterhin so dümmlich aus der Wäsche gucken. bild: 3plus

Und wenn drei an ein Date mit der Bachelorette gehen und die 14 Zurückgebliebenen jubeln, grölen und siegessicher die Fäuste ballen, weil sie nun «für eus de Pool alleige man shiiit!» haben, dann ist das so was wie das eindeutigste Zeichen in der langen Geschichte der Gang-Bromance-Zeichen und eher kein Hinweis auf die «gehirntechnische Überlegenheit», von der Sergio so gern spricht.

Besonders, wenn die Kandidaten hernach sofort gemeinsam planschen gehen wie zu römischen Zeiten und am Abend zur «Feuer&Flamme»-Party ihre feinsten Glitzerkluften hervorkramen, alle um die Wette funkeln als wären sie an willkürlichen Stellen ihres Körpers mit Leim bestrichen und dann wahlweise in Onkel Dagoberts Geldspeicher oder Kleopatras Schmuckschatulle getünkelt worden.

Henry muss in der Untergruppe Kleopatra für Arme gewesen sein. bild: 3plus

Oder aber sie sind leichtfüssig, ja geradezu bakchantinnengleich, im Rausche der Vorfreude auf dieses anstehende «Feuer&Flamme»-Fest bei Mondenscheine im thailändischen Unterholz herumgetänzelt und haben sich, in luftige Seidenstoffe gehüllt, gegenseitig mit Schleifchen, Perlenketten und allerhand anderem Geschmeide behangen, kichernd und sich spielerisch zierend erst, doch einmal geziert, und in den liebevollen Augen ihrer Brüder sich spiegelnd, sah bald jeder, dass er nun wahrhaftig zur reinsten Zierde geworden war, preziös und wunderschön. Und erst als Yara die Treppen der Villa Virginis hinunterschwebte und ihr güldenes Gefolge mit Wohlgefallen bedachte, bebten die stillen Zeichen gegenseitiger Bewunderung allmählich ab.

«Wow. Das ghört allas miar.» Die Bachelorette beim Anblick ihrer Männer. Oder deren Schmuckstücke.

Jep, bitteschön. bild: 3plus

Amir glänzt allerdings nicht nur in seinem Vatikandecken-Hemdverschnitt, sondern auch mit seinen Sprüchen.

Als nämlich Gustav sein Einzelgespräch mit der Bachelorette unterbricht, sagt er ganz entspannt:

«Das Spiel endet, wenn der König fällt, nicht wenn der Bauer dir deine Dame nimmt.» Amir

Bei Amir ist Golden Hour immerzu. bild: 3plus

Bäm. Den Konkurrenten niedergemäht mit einer Schachreferenz, dieser Meister aller bisherigen «Bachelorette»-Sprüche! Dafür hat Gustav ganz aufmerksam auf Yaras Bein gegafft, und dort die tätowierte Uhr erspäht, die er zwar ein bisschen falsch gelesen, aber immerhin überhaupt gesehen hat. Viertel vor fünf ist es da nämlich. Yaras Geburtstunde.

Für Ramon ist es allerdings bereits fünf vor 12. Denn der hat dem James einfach kampflos die Bachelorette überlassen, was dieser «überhaupt nit gfalla» hat. Schliesslich hatte sie ein Überraschungsdoppeldate geplant, doch dank Ramons totaler Resignation wurde es für James stracks zum Einzeldate.

Und das war jetzt nicht etwa irgendein Date. Darum wollen wir es in drei verschiedenen Zeitperspektiven betrachten:

1. Vor dem Date

Unter dieser Wolle passiert einiges. bild: 3plus

James imaginiert das traute Zweisein mit der Bachelorette folgendermassen:

«Es wird en pure Energiestoss dete si, aso wüki sehr krassi Atmosphäre mitere wunderschöne Frau vor mir.» James

Wovon redet der Typ? Von einem Date vor einem ausbrechendem Vulkan aus mehr oder minder sicherer Entfernung. Von einem Date bei Sonnenuntergang. Sex.

2. Während des Dates:

Die Wirklichkeit also: Sonnenuntergang spielt sich direkt hinter Ramons beleidigtem Abgang ab.

Adieu Sonne, Adieu Ramon. bild: 3plus

Im Anschluss folgt kryptische Auralesung:

James geht gleich an Yaras Aura heran. bild: 3plus

«Wie sölli säge, du bisch sehr aktiv, was susch no usesticht isch s'Türkis, me hät, das weisch du jo, me hät mehreri, wo chli usespringend, meischtens häsch vier bildliche Auras wo irgendwie fürechömed, und wänn du en Mänsch bisch, wo Sache ehner bereut, denn häsch ide Mitti en schwarze Punkt, das gsehn ich bi dir nöd. Das isch so chli ehner die roti Oderä wo du dinä häsch, die Aura, rot isch Akzeptanz, du bisch sehr höch spirituell, vor allem du häsch sehr viel Züüg ade Ärm wo gäl sind, aso du bisch sehr en bewegliche Mänsch.»

James

Was herauskommt, wenn man man eine Künstliche Intelligenz (Midjourney) mit einer Nichtkünstlichen Intelligenz (James) in Sachen Bachelorette-Aura kombiniert. Der Prompt lautete «Aura with a lot of turquoise, a blood vessel and yellow stuff on the arms». bild: midjourney

3. Nach dem Date:

James beschreibt sein abendliches Rendezvous für Salvatore:

«Es sind echli Berüehrige cho.» James

Ok, James.

Angesichts dieser Rätselhaftigkeit sind Salvatores makellos weisse Zähne fast ein bisschen eingebräunt. bild: 3plus

Am Ende aber mochte die rot leuchtende Aura-Akzeptanz der Bachelorette zwar für Sandros laktoseintolerante Darmwinde reichen, nicht aber für seine Partygeilheit. Zusammen mit Henry (trägt sein Halsschmuck die Schuld?) muss er nach Hause fliegen, dem betrügerischen Sven hinterher.