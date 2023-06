Bachelorette: Die Dream Dates sind die neue Speichel-Olympiade

Bild: watson

Bachelorette

Die Speichel-Olympiade hat begonnen!

Man fragt sich, wie lange wohl so ein Fremdspeuz im Mund der Bachelorette überleben kann.

Mehr «Spass»

«S'isch aifach gail!», sagt Yara. Und wir können das nur unterschreiben. Softpornos sind nichts dagegen.

Ein Gezüngle und Gewusle ist da in Folge 8 ausgebrochen, so in etwa muss sich Indiana Jones in der Schlangengrube gefühlt haben.

bild: pinterest

Allerdings war das nicht Indies Dream Date, das war schon eher Niveau Nightmare. Was auch sein Gesicht erklärt.

Obwohl. Ein bisschen könnte es auch ein fröhliches Gesicht sein. Aber vor allem ein verrücktes. Ein «Hahahahscheissenochmal-wo-bin-ich-hier-bloss-gelandet»-Gesicht.

Es ist auch mein Gesicht beim Schauen dieser Folge. Wenn man Zeuge dieses mannigfaltigen fleischlichen Gebarens und dieser libidinösen Gelüste wird und hinter dir ein Dani Huber vorbeispaziert und das Treiben auf deinem Bildschirm sieht, «Aiaiai» sagt, und du so:

Bild: giphy

Nun gut. Lasst uns dem schlüpfrigen Streifen ein bisschen Inhalt verleihen, da muss eine Geschichte her, ein mitreissendes Narrativ, das wissen wir alle seit spätestens «Warum liegt hier Stroh».

Suajb darf als Erstes ans Dream Date mit Yara. Er trägt dabei ungelogen die schönste Hose der gesamten gesammelten Bachelorette-Mode-Geschichtsbände. Endlich mal nicht diese tighten Polyesterleggins, ein lockeres Hosenbein, das lob ich mir!

Und das Hemd ist auch nicht übel. Da sagt natürlich auch Yara «WOW» dazu. bild: 3plus

Suajb designt schliesslich auch selbst Mode. Für ein Kleid hat er Yara in der allerersten Folge die Masse abgenommen. Und jetzt hat er sogar schon Entwürfe davon gezeichnet!

Man siehe und staune. bild: 3plus

Suajb, der anfänglich so Unscheinbare, der nicht Beachtete und nicht Präsente, ist plötzlich da.

«Ich han gwüsst, du bisch do, aber irgendwia bisch au doch nid do gsi.» Yara beschreibt den Vorher-Suajb

Mittlerweile ist er aus dem Schrödinger-Katzen-Zustand herausgesprungen, hat mit einem Satz die Kiste verlassen und sich seither immer tiefer ins Herz der Bachelorette geredet, gekocht, gelacht – und nun auch noch geküsst.

Und danach wird sofort wieder gelacht! Sehr herzig. gif: watson

Suajb ist ein Guter. Das weiss auch Yara und hat ihn darum «aifach gära».

«Allas, was du saisch und was du verzellsch, hät für mich än Sinn!» Yara über Suajb

Und für uns macht das mit diesen zwei Herzigen auch irgendwie Sinn, ganz besonders, seit wir wissen, dass Suajb so gut im «Staubsugere» ist.

«Staubsugere machi gern, scho als Chind hani das guet chöne, han derfür Kompliment übercho. Das isch mis Ding jetzte.» Suajb

Da kann er Yaras Chaos – «Ich will jetzt nit säga, dass ich än Chaot bin, aber vielleicht doch a bitz eina» – ja gleich wegstaubsugere! Allerdings hat er in ihrem Herzen gleich ein neues hinterlassen.

In den Pool. In die Suite. Suajb darf überallhin mit. bild: 3plus

Und nicht nur er. Auch Sebas und natürlich der verliebte Eric. Der Einzige, der aufgeräumt hat, ist Amir. Amir, dem Beleidigten, sind die guten Sprüche und die doofen Sonnenbrillen ausgegangen.

«Ein Dreier-Dream-Date ist kein richtiges Dream Date!», findet Amir und ist beleidigt. bild: 3plus

«Ein Dream Date dauert keine Sekunde länger als 24 Stunden!», findet Amir und ist beleidigt. bild: 3plus

Die Good Vibes liegen am Boden und Amir stampft noch einmal drauf, auf dass sie auch sicher liegen bleiben.

Finde die beleidigte Leberwurst zwischen all den Früchten! Bild: 3plus

Dann sitzt er da, auf der Dream-Date-Yacht mit Yara und Sebas und auf der toten Stimmung, während der Frust ihm die Sprache zerhackt und von der Galle zersetzte Redwendungsreste aus seinem Mund herausschäumen: «Sebas ist das dritte Rad am Wagen!» und «Sebas ist der dritte Wagen am Rad!» und nichts davon stimmt und alles, was Amir bleibt, ist dieser säuerliche Nachgeschmack, der sich beim Anblick von Erics Zunge in Yaras Mund zu einem vomitösen Verlangen steigert.

«Ich war kurz davor zu kotzen!» Amir

Das über 24 Stunden dauernde Dream Date von Eric und Yara wird von Amir, Suajb und Sebas gecrasht. bild: 3plus

Wir sehen, wie Amir vollständig in der Verbitterung versinkt und der einst so stille Suajb das rettende Spruchruder übernimmt:

«Lueg Eric, du chasch nöd s'Zmorge und s'Znüni und Tochter vom Beck ha, also chum use.» Suajb

Und wir sehen Yaras Gesicht, das genauso zuverlässig funktioniert wie Knete in einem Play-Doh-Förmli, es passt sich wunderbar an seine Vorlage an und kommt mit messerscharfen Konturen wieder raus, sodass alle gleich erkennen, aha, da wurde gerade eine ins «unangenehm, unerfreulich, unbequem bis vielleicht sollte ich jetzt einfach in die Knie gehen, untertauchen und nie wieder hochkommen»-Förmli gepresst.

Arme, peinlich berührte Play-Doh-Yara, bald ist es ausgestanden, bald musst du nicht mehr alle küssen, sondern nur noch den einen! Bild: 3plus

Dazwischen aber sind natürlich noch ganz viele andere Sachen passiert! Sebas zum Beispiel. Der Nachzügler, der noch niemals ein Date mit Yara hatte und dessen Dream Date zu dritt begann, durfte nach Amirs Abgang mit der Bachelorette auf eine Insel schwimmen, wo er sich sofort in sie verbiss.

Ok, das war eventuell etwas übertrieben. So sah das aus:

Yara hat gleich auch ein bisschen hinterhergebissen! gif: watson

Der Bachelorette hat das nicht nur gefallen, das sei sogar einer der besten Küsse gewesen, die sie hier in Thailand gekriegt habe.

«Mi Herz isch am dureflattere.» Sebas

«Wowwowowow» und «bezaubernd» (an die 17 Mal), sagt dazu der wilde Sebas. Es war, wie er später für die Daheimgebliebenen zusammenfasst, «intensiv».

«Kei Ahnig, wie intensiv sones Date mit em Sebas chönnt si, aber es interessiert mi au nid, i stoh nid uf Sebas.» Suajb

Er wohnt in Basel, sie in Graubünden, nicht gerade ein Katzensprung, stellen sie fest, aber man müsse «eifach mitenand rede, denn klappet da». Und sonst rumblätzen. Scheint auch zu klappen.

Aber ob es so gut klappt wie mit Eric?

Da wird mehr gestreichelt als gebissen. gif: watson

«Jo, es isch eifach es Füürwerk zwüschet eus.» Yara

Eric mit dem schnuckligen Lausbubenlächeln und der Ghettokindheit, der Mann, der vor anderen Männern weint und nun auch Yara seine Gefühle gesteht.

«I ha mi scho brutal in die verschaut»-Eric bleibt bis zum anderen Morgen ...

Hui ... da funkeln die Perlen! bild: 3plus

Und schwups, trägt plötzlich Yara Erics Hemd ... Bild: 3plus

Fehlt nur noch die letzte Rose ...

Eine Mauer aus sehr nervösen Jungs an der Rosennacht. bild: 3plus

Wer wird am Ende Yaras Herz erobern? Suajb! Sebas! Eric! Amir ist es nicht, der musste ganz nach Hause.