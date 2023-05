Wir wissen schon jetzt, wen Bachelorette Yara nächsten Sommer daten wird

Eine gute Figur ist eine gute Figur ist eine ... Gregory (ganz rechts) steht figurmässig besonders auf «Schtriperinne». Bild: ch media

Bachelorette

Schrei nach Liebe! Wir wissen schon jetzt, wen Yara nächsten Sommer daten wird

Nichts ist unmöglich! Und wir haben die Expertise und den totalen Durchblick in allem, was unsere liebeshungrigen TV-Singles angeht. Willkommen in Folge drei!

Ihr Lieben, bitte glaubt mir, wenn ich sage: Ich bin alt und kenne das Fernsehen. Am 12. April 2009 etwa zog eine deutsche Blondine in der Sendung «Auf und davon» auf und davon, nämlich nach Amerika, wo sie a) ein Praktikum bei der Gastrokette Hooters und b) Einlass in Hugh Hefners Playboy Mansion samt entsprechender Karriere wollte.

Sie bekam keins von beiden, doch ich wusste sofort: Aus der wird noch was richtig Grosses. Natürlich hatte ich recht. In Deutschland und auf Mallorca ist sie heute eine einflussreiche Persönlichkeit und geheiratet hat sie den mehrfach gelifteten Sohn eines mit Eigenfett gelifteten Dschungelkönigs. Ihr Name ist Daniela Katzenberger. Na, Beweis genug?

So hat sich Daniela Katzenberger früher gerne gestylt. Bild: Peter Bischoff

Ich habe nämlich so meine Theorie, was unsere Lieblings-Traumbachelotte Yara betrifft. Ich glaube ja, früher oder später gewinnt jener Mann ihr Herz, der schon das Herz der letztjährigen Bachelorette gewonnen hat. Yuri. Doch zuerst verliebt sich Yara in Amir, nicht umsonst sagt sie immer so gerne: «Amir, kumm zu mir!» Er wird die Staffel gewinnen, zweiter wird James, dritter vermutlich Filip.

Amir wird also gewinnen. Doch schon in der Nachgeburt-Sendung, in der sich alle wiedersehen müssen, werden sie nicht mehr zusammensein. Denn Yaras schlimmste Ängste werden sich bestätigt haben: Der Hannoveraner Influencer Amir war nur wegen des Fames, nicht wegen ihr in der Sendung. Bis dahin wird sie auch seine Beziehungsratgebersprüche auf Instagram entdeckt haben, und die dürften für jede junge Frau von heute entsetzlich cringe sein.

Das ist Amir. Wie Yara ist er Skorpion. Bild: ch media

Ein Beispiel: Der peinlichste Moment in der Phase des Verliebtseins, lernen wir von Amir, ist, wenn du entdeckst, dass der oder die Angebetete seit dem Kennenlernen nur einen einzigen neuen Instagram-Follower gewonnen hat, nämlich dich. Tja, die Parameter der Liebe ändern sich eben ständig.

Amirs Anmachspruch: «Siehst du die Sterne da oben? Kannst du mir einen runterholen?»

Unter anderem deshalb wird Yara ihn verlassen und sich blutenden Herzens zu ihren Puzzlis ins Bündnerland zurückziehen. Dort trifft sie auf den scheuen, schönen Yuri. Die beiden haben sich viel zu erzählen und beide sind froh, dass sie das nicht in einer schrillen Bar im crazy Society-Luder-Hotspot Chur machen müssen, sondern in einer gemütlichen Landbeiz irgendwo auf dem Dorf.

Das war Yuri. Bild: chmedia

Die Sonne wird über irgendeinem Piz auf- und wieder untergehen und die beiden werden sich gegenseitig in ihre seelenvollen Bündner Bergreh-Augen blicken und sich für immer darin verlieren.

Doch zurück zu Folge drei der «Bachelorette». Was gibt es da nicht alles zu erzählen! Es kommt ein komplett uninteressanter Nachzügler und Hochzeits-Hobbyfotograf namens Sebas dazu! Gregory steht figurmässig auch auf «Schtriperinne»! Beim Fun auf dem Partyboot entpuppt sich ausgerechnet Hüne Arbnor als unterwürfiger Fussfetischist! Was Yara unangenehm ist. Obwohl Arbnor durchaus auch anderes an ihr «anders Level» findet.

Arbnor über Yara: «Wo sich Yara dänn uszoge hät, nur im Bikini gsii isch, scho anders Level gsii!»

Arbnor über Yaras Füsse: «Ich ha müesse aalange, ich liebe Füess, Füess sind wild, Mann!»

Arbnor kann einfach nicht anders. Bild: ch media

Er ist nicht der einzige, der auf dem Boot in Wallung gerät.

James über Yara: «D' Yara het en wunderschöne Körper, ihre Arsch isch sehr saftig.»

Und die Lippen von James gehören definitiv zur Bewegung der Klima-Kleber.

James über Yaras Hals: «Mini Lippe händ fascht nid vo de Huut wölle wäggah. Chläbe blibe wine Magnet!»

Das ist James, der sich mithilfe von zwei Bällen als Yara verkleidet hat. Im Ernst. Bild: ch media

Tja. Aber worauf bleiben eigentlich Yaras Lippen kleben? Auf Amir natürlich. Es knutscht. Und Amir klagt, wie schwierig es sei, als Influencer die wahre Liebe zu finden. Denn die Frage sei ja schliesslich immer: Interessiert sich die Frau für mich oder für meine über 100'000 Follower? Ein Dilemma! Follower sind das neue Geld.

Überdies ist Amir ein prima Märchenerzähler: Natürlich sei er bereit, für die grosse Liebe in die kleine Schweiz zu ziehen. Und das Beste: Seine Mutter sei bereit, mit ihm in die Schweiz zu ziehen. Yara schmilzt dahin wie ein Schoggi-Puzzli an der Sonne.

Das hier ist Elefantenmist. Yara zeigt ihren Männern furchtlos, wie man damit umgehen muss. Bild: ch media

Doch auch der uralte Filip (37!) vermag zu punkten. Er gewinnt nämlich die Elefanten-Scheisse-Challenge. Er füllt mit blossen Händen am meisten Elefanten-Mist in eine Garette. Ilian hingegen kann das sich und seinem Neymar-T-Shirt nicht zumuten, der sensible Strassenbauer ist traumatisiert, er musste mal alte Leitungen abmontieren.

Yara über Ilians Ausrede: «Zimlichi Schwöschtara-Laischtig!»

Hach! Mit Elefanten duschen und kuscheln! Bild: ch media

Filip will Masseur werden. Er hat schöne Hände, will Menschen mit Schmerzen helfen und war bis vor drei Jahren drei Jahre lang verheiratet. Dass Yara so viel jünger ist als er, stört ihn logischerweise nicht. Yara will Energie-Coach werden und energetisch verstopften Menschen die Aura und Chakra-Felder putzen.

Zusammen könnten die beiden ein schönes Unternehmen aufbauen. Professionell und privat. Zumal Fil Brusthaare hat und gerne Töff fährt, was Yara beides super findet.

Was sich da zwischen Filip und Yara drängt und ihr «Date crasht», ist keine Schlange, sondern ein Elefantenrüssel. Bemerkenswert: Filip hat sein Hemd passend zu den Bananen ausgesucht. Bild: ch media

Nicht mehr super findet sie Ramon, Salvatore und Gustav, obwohl sie von den dreien besonders begeistert war, als sie vorletzte Woche aus dem Auto stiegen: Von Ramon, weil er ihr ein Puzzli schenkte, von Salvatore, weil er für sie sang, und von Gustav, weil er sie ignorierte. Die Begeisterung von einst ist die emotionale Asche von heute, die drei werden jetzt elefantenmistgleich entsorgt.

Und so haben wir denn tierische Dickhäuter und menschliche Dünnhäuter erlebt und eine Yara, die sich vor keinem Mist fürchtet und immer lachen muss. Und gerade weil sie weder die Haare noch die Brauen noch die Fingernägel von Daniela Katzenberger hat, bin ich mir sicher: Yara ist die erste Bachelorette, die irgendwann auf SRF «G&G» moderieren wird, so sehr ist sie «bi de Lüt». Aus der wird noch was ganz Grosses. Und mit dem Ausdruck «en guata Umgang mit Tiara» kann sie dann entweder wie in Folge drei Tiere meinen oder auch mal eine royale Tiara.