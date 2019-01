Schweiz

Bern

Polizei hat Mutter des toten Babys von Reconvilier BE ermittelt



Im Zusammenhang mit dem in Reconvilier leblos aufgefundenen Neugeborenen hat die Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag eine Frau ermittelt, bei der es sich um die Mutter des Kindes handeln dürfte. Weitere Abklärungen sind im Gang. Diese werden eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, teilt die Polizei mit. Bis dahin werden zum Schutz aller Beteiligten keine weiteren Angaben gemacht.

In Reconvilier BE hatten Privatpersonen am Donnerstag auf einem Parkplatz einen Plastiksack mit einem toten Baby entdeckt. Laut der Polizei handelte es sich um ein neugeborenes Mädchen. (whr)

