1 / 9 Der Schnee ist weg, das Wasser kommt Anhaltende Niederschläge haben in der Schweiz zu einer angespannten Lawinen- und Hochwassersituation geführt. Im Bild: Die teils überflutete Stroppelinsel am Zusammenfluss von Limmat und Aare. quelle: keystone / ennio leanza

Bielersee erreicht Hochwassergrenze +++ Lage im Wallis nach Steinschlägen kritisch

Die Niederschläge der letzten Tage und der schmelzende Schnee führen zu etlichen Komplikationen in der Schweiz. Im Kanton Bern kam es zu Erdrutschen, der Bielersee erreicht die Hochwassergrenze und der Rhein ist aktuell für die Schifffahrt gesperrt. Bis Donnerstag dürfte der Gewässerpegel vielerorts weiter ansteigen.

Wo gibt's Hochwassergefahr?

Anhaltende Niederschläge haben in der Schweiz zu einer angespannten Lawinen- und Hochwassersituation geführt. Die Behörden gaben für Hochwasser- und Lawinengefahr teilweise die zweithöchste Warnstufe heraus. Im Wallis wurden rund ein Dutzend Strassen unterbrochen. Im Kanton Genf wurden zwei Brücken gesperrt.

Die Übersicht: bild: meteo schweiz

Seit Sonntag kamen lokal bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen, wie der Wetterdienst Meteonews schrieb. Die Niederschläge auf die bereits feuchten Böden und die intensive Schneeschmelze liessen die Wasserstände vieler Gewässer ansteigen. Die Höchstpegel werden vielerorts für Donnerstag erwartet.

Angespannt war die Hochwassersituation insbesondere in der Westschweiz, im Wallis, am Alpennordhang, im Berner Oberland und in Graubünden. Die zweithöchste Stufe der Lawinengefahr wurde zum Beispiel in den Glarner sowie den Innerschweizer Alpen, im Berner Oberland und im Wallis ausgerufen.

Hochwassersituation ist im Kanton Bern angespannt

Die Pegel der Aare sowie des Thuner- und Bielersees steigen wegen der starken Regenfälle und den warmen Temperaturen weiter an. Der Bielersee hat in der Nacht auf Mittwoch Hochwasser geführt: Der Pegel erreichte laut Naturgefahrenportal des Kantons Bern die Hochwassergrenze von 430,35 Meter über Meer.

Auch der Thunersee näherte sich in der Nacht der Hochwassergrenze, wie dem Naturgefahrenportal zu entnehmen war. Zurzeit des Hochwassers im Bielersee lag der Pegel im Thunersee noch 21 Zentimeter unter der Hochwassermarke von 558,30 Meter über Meer. Die Pegelstände des Brienzer-, Neuenburger- und Murtensees lagen derweil noch über einen Meter unter deren Hochwassergrenzen.

Der kantonale Regulierdienst hat am Montagabend den Hochwasserentlastungsstollen in Thun in Betrieb genommen. Derzeit ist die Lage nicht mit den Hochwasser-Ereignissen der Jahre 1999, 2005, 2007 und 2021 vergleichbar.

Die von den Wetterdiensten prognostizierten Niederschläge und die warmen Temperaturen sind eingetreten. Die Nullgradgrenze bleibe hoch, deshalb komme viel Schmelzwasser dazu. Das hydrologische System sei vollständig gesättigt.

Die Aare führt Hochwasser im Mattequartier, am Dienstag, 12. Dezember. Bild: keystone

Die Böden würden schon lange kein Wasser mehr aufnehmen, hiess es weiter. Deshalb gehe der Kanton davon aus, dass die Pegel der Berner Seen und Flüsse auch am Mittwoch noch ansteigen werden. Der Regulierdienst beurteile die Lage als angespannt.

Herausfordernd seien die Dosierung des Stollendurchflusses in Thun und die Einhaltung der Murgenthalerbedingung bei der Regulierung des Bielersees.

Angespannte Lage im Waadt und in Genf

In mehreren Regionen des Kantons Waadt wurden die Feuerwehr, der Zivilschutz, die Waadtländer Polizei und das Umweltamt präventiv mobilisiert, um den Wasserstand der Flüsse und Seen zu überwachen.

Angespannt war die Lage insbesondere im der Region Orbe am Jura-Südfuss und in der Vallée de Joux. In Orbe standen mehrere Brücken unter Beobachtung. Der Damm wurde punktuell mit Sandsäcken verstärkt. Der Fluss trat nicht über die Ufer. Auch bei der Arve und der Rhone in Genf herrschte grosse Gefahr: Die Brücken Val d'Arve und Acacias wurden am Dienstagabend laut Genfer Kantonspolizei gesperrt. Laut Alertswiss könnten noch weitere Brücken in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gesperrt werden. Die Behörden rieten der Bevölkerung, sich von den Flüssen fern zu halten.

Hochwassergefahr am Bielersee und Rhein

Ein Sprungturm steht im Hafen in Biel: Der Wasserpegel des Bielersees lag am Dienstag noch knapp unter der Hochwassergrenze. Bild: keystone

Beim Bielersee herrschte laut Naturgefahrenportal die zweithöchste Hochwasserstufe, also «grosse Gefahr». Dort rechneten die Behörden damit, dass der Pegel am Mittwoch oder Donnerstag die Hochwassergrenze von 430,35 Meter über Meer erreichen könnte. Der Wasserpegel des Sees lag um 15.20 Uhr bei 430,05 Meter über Meer. Die Hochwassergrenze liegt laut dem Kanton bei 430,35 Meter über Meer. Den höchsten Stand bisher erreichte der Bielersee 2021 mit einem Pegel von 430,94 Meter über Meer.

Auch bei der Arve in Genf herrschte grosse Gefahr. Lokal wurden Vorsichtsmassnahmen wegen steigender Gewässer getroffen.

Rhein bei Basel für die Schifffahrt gesperrt

Der Rhein bei Basel wurde wegen Hochwassers für Schiffe bis Donnerstag gesperrt. Der Rheinpegel überschritt am Dienstagmorgen an der Messstation Rheinhalle die Hochwassermarke IIa von 820 Zentimetern, wie der Pegelstandanzeige auf der Website der Schweizerischen Rheinhäfen zu entnehmen war. Das hatte die Sperrung der Schifffahrt zwischen Rheinfelden AG und der Schleuse Kembs in Frankreich zur Folge.

Gemäss Prognosen des Bafu dürfte sich die Hochwassersituation nur langsam entspannen. Erst auf den Freitag wird mit einem Rückgang des Pegels unter die Hochwassermarken gerechnet.

Lage im Wallis nach Erdrutschen und Steinschlägen kritisch

Im Wallis ist die Lage nach den anhaltenden Niederschläge der letzten Tage kritisch. Es kam zu mehreren Erdrutschen und Steinschlägen. Der Kanton rief die «besondere Lage» aus.

Die Lage sei im gesamten Kantonsgebiet derzeit kritisch, insbesondere in Bezug auf das Strassennetz, teilte das kantonale Führungsstab am Dienstag mit. «Die Situation ist überall gefährlich», warnte der Vorsteher des Departements für Sicherheit und Institutionen, Frédéric Favre, an einer Medienkonferenz in Sitten.

Mehrere Strassenabschnitte waren wegen Felsstürzen, Erdrutschen oder Steinschlägen gesperrt. Der kantonale Führungsstab empfahl daher, mit erhöhter Vorsicht auf den Strassen zu fahren und die Fahrten auf das Nötigste zu beschränken. Ausserdem rieten die Behörden, sich von Wasserläufen fernzuhalten, Waldstrassen und von Bäumen gesäumte Wege zu meiden, bei Überschwemmungen Keller und Tiefgaragen fernzubleiben und nicht mit dem Auto oder Velo auf überschwemmten Strassen zu fahren.

Bild: Gemeinde Bovernier

Die Lage im Wallis könnte sich laut den Behörden in den Abendstunden und in der Nacht weiter verschlechtern. Der Staatsrat hat deshalb beschlossen, die «besondere Lage» auszurufen und die Koordination an Favre zu delegieren, um im Bedarfsfall rasch handeln zu können.

Ziel sei es, «jede Verschlechterung, die irgendwo auftreten könnte, zu planen und zu antizipieren», unterstrich Marie Claude Noth-Ecoeur, Chefin des kantonalen Führungsorgans, die von einer «angespannten Situation» sprach. Der gesamte Katalog der Naturkatastrophen - Erdrutsche, Überschwemmungen von Wasserläufen, Steinschläge, Murgänge, Rutschungen oder auch Lawinen - sei möglich, sagte der Walliser Kantonsingenieur Vincent Pellissier.

Strasse in Adelboden wegen Erdrutsch gesperrt

Nach einem Erdrutsch ist die Kantonsstrasse Frutigen – Adelboden wieder gesperrt. Eine Umleitung auf einer schmalen Strasse gibt es nur für einheimische Fahrzeuglenker und für absolut notwendige Fahrten.

Bereits im November gab es einen Erdrutsch (Archivaufnahme vom 26.11.2023) Bild: ch media / bärntoday

Der Erdrutsch ging im Gebiet Tregel bei Achseten nieder, wie das Regionale Führungsorgan Gehrihorn am Dienstag mitteilte. Geologen werden die Lage im Gelände begutachten. Dann wollen die Behörden über das weitere Vorgehen befinden.

So geht es weiter

Auch in den kommenden Tagen ist laut verschiedenen Wetterdiensten mit weiteren Niederschlägen zu rechnen, insbesondere am Alpennordhang. Bereits im November regnete es sehr viel: In den meisten Gebieten der Schweiz fiel vom 1. bis am 25. Tag des Monats fast täglich Niederschlag. In der Westschweiz sowie im zentralen und östlichen Mittelland regnete es bereits bis zur Monatsmitte zum Teil doppelt so viel wie sonst während des ganzen Monats November.

(jaw/sda)