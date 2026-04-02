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Fast 24 Kilo pro Kopf – so viel Käse isst die Schweiz

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Schweizer Käse ist in der Schweiz nach wie vor am beliebtesten.Bild: schweizerkaese.ch

Fast 24 Kilo pro Kopf – so viel Käse isst die Schweiz

Herr und Frau Schweizer haben im vergangenen Jahr mehr Käse konsumiert. Insgesamt wurden 217'596 Tonnen Käse aus dem In- und Ausland verzehrt.
02.04.2026, 14:0702.04.2026, 14:07

Der Käsekonsum in der Schweiz ist im letzten Jahr erneut leicht angestiegen: Die Schweizer Bevölkerung hat 2025 pro Kopf 23,7 Kilogramm Käse gegessen. Das waren 590 Gramm oder 2,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die Schweizer Milchproduzenten und Switzerland Cheese Marketing am Donnerstag mitteilten.

Die Gesamtmenge des verzehrten Käses aus dem In- und Ausland betrugt gemäss Mitteilung 217'596 Tonnen – 7323 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Der Anteil an inländischen Käsesorten lag bei 63,3 Prozent und blieb damit über die letzten drei Jahre stabil.

Am meisten konsumiert wurde Frischkäse und Quark, gefolgt von Halbhartkäse, wie aus der Statistik hervorgeht. Das entspricht über zwei Dritteln der verzehrten Käsemenge. Der Konsum von Weich- und Hartkäse, von Schaf-, Ziegen- und Büffelkäse sowie von Schmelzkäse und Fertigfondues ging 2025 zurück. Mit Rückgängen um 8,2 beziehungsweise 7,1 Prozent war dies vor allem bei den Schaf-, Ziegen- und Büffelkäsen und beim Hartkäse ausgeprägt.

Der hohe Anteil an Frischkäse und Quark ist für die Milchproduzentinnen und -produzenten keine gute Nachricht. Denn für die Produktion dieser Sorten wird gemäss Mitteilung deutlich weniger Milch verbraucht. Während es für die Produktion von Quark und Frischkäse lediglich 4 bis 10 Kilogramm Milch braucht, sind es bei Hartkäse 10 bis 13 Kilogramm. (pre/sda)

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12 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Lilolausig
02.04.2026 13:34registriert September 2019
Ein Leben ohne Käse ist machbar, aber sinnlos 😂 und alles, was mit Käse überbacken ist, ist mein Soulfood 🤪.
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Reli
02.04.2026 14:24registriert Februar 2014
Für 2025 habe ich mal analysiert, was wir so essen. Die Ergebnisse sind zum Teil erstaunlich. Käse beispielsweise zu zweit knapp über 90 Kilo; das meiste davon lokal. Auf Fleisch könnte ich verzichten, auf Käse niemals. Ist bei uns quasi ein Grundnahrungsmittel, aber wohl trotzdem ein bisschen viel.
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