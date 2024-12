Berner Polizist schreibt über das N-Wort: «Ich persönlich finde das ganz hübsch»

Die Kantonspolizei Bern distanzierte sich auf Anfrage der Zeitung klar vom Buch: «Die vom Autor im erwähnten Buch gemachten Aussagen widerspiegeln in keiner Art und Weise die Werte der Kantonspolizei Bern». Mit dem Mitarbeiter werde das Gespräch gesucht.

In einem Kapitel über Rassismus schreibt der Polizist: «Polizisten sind keine Rassisten. Oftmals nur gebrannte Kinder.» Zudem würden seine Kollegen manchmal auch zu Selbstjustiz greifen. Dann nämlich, wenn ein schwarzer Dealer die Kollegen mit dem «Du-Idiot-was-willst-du-eigentlich-Blick anschauten». Dies habe einige seiner Kollegen so sauer gemacht, bis die Hand ausgerutscht sei.

Im Vorwort philosophiert der Autor über das N-Wort. Er schrieb: «Ich persönlich finde das Wort Neger ganz hübsch und assoziiere damit kein negatives Gedankengut, dies, weil ich mitunter in einer anderen Zeit aufgewachsen bin.» Er sei ein «Geradeaustyp, der sich gerne so ausdrückt, wie er denkt».

Ein Berner Polizist hat in einem Buch unter anderem über Selbstjustiz der Polizei und das N-Wort geschrieben. Das Buch erschien bereits 2018 unter einem Pseudonym, wie der Blick schreibt.

Trump-Kandidat Pete Hegseth in E-Mail von Mutter blossgestellt

Im Schnitt fast 4.60 Franken für Café crème: Preis für eine Tasse Kaffee steigt und steigt

Neun Rappen mehr als im Vorjahr zahlen Kundinnen und Kunden 2024 im Schnitt für eine Tasse Kaffee in einem Schweizer Lokal. Damit ist der Kaffeepreis das fünfte Jahr in Folge gestiegen, wie der Verband CafetierSuisse am Montag mitteilte. Und er dürfte weiter zunehmen.

«Ich lache niemals, bevor ich meinen Kaffee hatte», soll einst Clark Gable gesagt haben. Fraglich ist, ob dem US-Schauspieler überhaupt noch zum Lachen zu Mute gewesen wäre, wenn er den Preis für einen heutigen durchschnittlichen Café crème in der Schweiz hätte zahlen müssen. Dieser liegt nämlich bei 4.58 Franken. In manchen Regionen zahlt man sogar bis zu 6 Franken für einen ganz gewöhnlichen Kaffee.