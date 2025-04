Kaum Niederschläge – der Bodensee trocknet langsam aus

Ursache für den niedrigen Wasserpegel des Bodensees sind geringe Regenfälle und wenig Schmelzwasser aus den Alpen. Bild: keystone

Tiefste Wasserpegel seit 40 Jahren – der Bodensee trocknet langsam aus

Ein Hafen am Bodensee ist bereits ausgetrocknet. Auch an anderen Stellen des Sees sind die Pegel wegen anhaltender Trockenheit extrem niedrig.

Der Bodensee verliert immer mehr Wasser. Am Untersee ist er bereits in weiten Teilen ausgetrocknet, der Wasserpegel ist der niedrigste seit 40 Jahren. Der Hafen von Mannenbach am Untersee rund zwölf Kilometer westlich von Konstanz sei ausgetrocknet, sagte der Abteilungsleiter Wasserbau im Umweltamt des Kantons Thurgau, Philemon Diggelmann.

Philemon Diggelmann. bild: zvg

Gemessen wurden am Standort Berlingen 394,55 Meter über Meer. Der Tiefenrekord für einen 1. April liegt mehr als 40 Jahre zurück: Am 1. April 1972 wurden 394,40 Meter gemessen. Das langjährige Mittel liegt dort bei gut 395 Metern.

Extrem niedriger Wasserstand: der Untersee im thurgauischen Mannenbach-Salenstein. Bild: keystone

Auch in Konstanz liegt laut einem Bericht der «Bild» der Pegel um 70 Zentimeter niedriger als im vergangenen Jahr. Ein Sprecher des Landesamts für Umweltschutz Baden-Württemberg (LUBW) sagte der Zeitung: «Aktuell liegt der Wasserstand bei 2,73 Metern. Für diese Jahreszeit ist das sehr gering. In den 1980er-Jahren gab es ähnlich niedrige Wasserstände.»

Eine Anwohnerin berichtete, dass das Wasser an der Rheinbrücke um zehn Meter zurückgegangen sei. Die Folge: «Es stinkt widerlich».

Geringe Regenfälle und wenig Schmelzwasser

Ursache für den niedrigen Wasserpegel sind geringe Regenfälle und wenig Schmelzwasser aus den Alpen. Das liegt daran, dass auf den Bergen im Einzugsgebiet des Rheins, der in den Bodensee fliesst, weniger Schnee liegt als im langjährigen Mittel.

Der Ausblick ist schlecht: Weder ist bei stabiler Hochdrucklage in den nächsten zehn Tagen Niederschlag zu erwarten, noch dürfte sich die Schmelzwassermenge markant erhöhen, sagte Diggelmann. Die Prognose ist, dass der Pegel bis zum 11. April weiter auf rund 394,30 Meter sinken könnte.

Auch am oberen Teil des Bodensees, dem sogenannten Obersee, ist der Wasserstand sehr niedrig, aber nicht so niedrig wie im Untersee. Warum das so ist, darüber gibt es nur Vermutungen, sagt Diggelmann. Womöglich verhinderten Algen einen stärkeren Abfluss durch den Seerhein bei Konstanz, der Ober- und Untersee verbindet.

