Schweiz hat Corona-Impfstoff im Milliardenwert entsorgt

Der Bundesrat habe den Zugang zu genügend Impfdosen stets höher gewichtet als das Risiko, am Ende zu viel Impfstoff zu haben. Das habe die Landesregierung transparent dargelegt, und es sei aus Sicht der GPK-N zweckmässig gewesen. Seit Anfang 2023 habe der Bund nach Feststellungen der GPK-N keine Impfstoffe mehr bestellt, hiess es damals von der Geschäftsprüfungskommission. (sda)

Im August 2022 veröffentlichte das Bundesamt die Verträge des Bundes mit Covid-19-Impfstofflieferanten teilgeschwärzt. In den Jahren 2020 bis 2022 hatten mehrere Personen gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Zugang zu den Beschaffungsverträgen des Bundes zu den Covid-19-Impfstoffen verlangt.

Unklar bleibt weiterhin, wie viel das BAG den drei US-Pharmaunternehmen Moderna, Pfizer und Novavax für die Impfdosen bezahlt hat. Die bezahlten Preise und Konditionen unterlägen nach wie vor der Vertraulichkeit und könnten daher nicht kommuniziert werden, schrieb die BAG-Sprecherin am Sonntag.

Das BAG hat laut der "Sonntagszeitung rund 20 Millionen Impfdosen selbst entsorgt. 16 Millionen Impfdosen seien ungebraucht bei den in Apotheken, Spitälern, bei Ärzten und in Impfzentren liegen geblieben.

«Da die Dauer und Entwicklung der Pandemie nicht abzusehen waren, sollte so sichergestellt werden, dass man unabhängig von der Entwicklung der Pandemie die Versorgungssicherheit der Bevölkerung würde gewährleisten können», schrieb BAG-Sprecherin Céline Reymond.

In der Covid-Pandemie sei es das oberste Ziel des Bundes gewesen, die Schweizer Bevölkerung ausreichend mit den wirksamsten Impfstoffen gegen Covid-19 zu versorgen, erklärte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die hohen Entsorgungszahlen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das BAG war in erster Linie für die Impfstoffbeschaffung zuständig.

Genutzt wurde in der Schweiz Material im Wert von 0,57 Milliarden Franken. Zudem hat sie Impfstoffe im Wert von 0,27 Milliarden Franken als humanitäre Hilfe ins Ausland geschickt.

Der Bund hat ungenutzten Corona-Impfstoff im Wert von über 1,3 Milliarden Franken entsorgt. Tatsächlich verwendet wurde in der Schweiz laut Zahlen aus der Staatsrechnung weniger als halb so viel. Die Finanzverwaltung bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Berechnungen der «Sonntagszeitung» und von «Le Matin Dimanche».

