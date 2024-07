Na, wie wärs mit einigen erholsamen Stunden hier? Bild: AirBnB

Rauszeit

Hier kommen 9 Unterkünfte für Ferien weitab von allem Trubel

Jetzt ist wieder Sommerferienzeit – und gefühlt ist die ganze Schweiz und alle ausländischen Touristen jeweils genau an dem Ort, an dem ich eigentlich meine Ruhe suchte. Aber hier kommen neun Unterkünfte, in welchen du wirklich Entspannung findest.

Ferien in der Schweiz, aber weit weg von allem Trubel? Mal ein Wochenende der Entspannung irgendwo, wo einen niemanden sonst stört? Ja, das kannst du alles haben. Wir haben bei AirBnB angefragt, wo denn ihre abgelegensten Unterkünfte in der Schweiz zu vermieten sind? Das sind die Vorschläge:

Davos GR

Das Chalet Horn kurz vor dem Wolfgangpass auf dem Weg nach Davos bietet in zwei Schlafzimmern sechs Gästen eine Unterkunft. Das kleine Haus steht direkt an der Strasse und ist darum gut erreichbar. Ja, die Passstrasse ist nah und du hörst den Verkehr. Aber hier bist du sonst für dich alleine.

Bild: AirBnB

Wenn du aktiv sein willst: Wanderungen, Ausflüge und im Winter die Langlaufloipe liegen praktisch vor der Haustüre und obwohl du hier einsame Tage verbringen kannst, bist du auch schnell in Davos oder Klosters.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Eischoll VS

Eischoll liegt auf 1300 Metern über Meer in den Walliser Alpen. Und diese kannst du auf der Wiese, auf welcher das Chalet Aloha steht wunderbar geniessen.

Bild: AirBnB

Aus einem Stall entstand hier ein Ferienhaus auf drei Etagen. Wenn es das Wetter zulässt, kannst du mit dem Allradantrieb vor das Haus fahren, ansonsten hat es einen Parkplatz 100 Meter entfernt. Und verpasse nicht, das Panorama in der Aussenbadewanne zu geniessen.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Ernen VS

Wir bleiben im Wallis, gehen aber auf fast 1800 Meter über mehr und finden hier diese urchige Alphütte oberhalb von Ernen mit der wunderschönen Aussicht.

Bild: AirBnB

Bis zu sechs Gäste finden hier im zweistöckigen Haus Platz. Im Sommer kommst du mit dem Auto zum Bijou, im Winter nur mit einer 60- bis 90-minütigen Wanderung.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Grengiols VS

Vier Kilometer vom Dorfzentrum Grengiols findest du den Weiler «Hockmatta», welcher nur im Sommer mit dem Auto über eine Forststrasse erreichbar ist. Das 1766 erstellte Haus wurde bis 2020 komplett renoviert.

Bild: AirBnB

Und ja, grad neben dem Ferienhaus steht eine kleine Kapelle, da kann also eigentlich nichts mehr schiefgehen in dieser Unterkunft für zwei Personen.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Klosters-Serneus GR

Die Betreiber schreiben: «Gönn dir eine Auszeit wo Reh und Fuchs sich gute Nacht küssen.» Denn in diesem Maiensäss bist du wirklich ab vom Schuss. Und du musst sie dir mit einer 30- bis 45-minütigen Wanderung verdienen.

Bild: AirBnB

Die Hütte ist einfach und heimelig eingerichtet. Ein Holzofen sorgt für die Heizung. Der Schlafraum befindet sich im Stall nebenan. Aktuell sind WC und Dusche ausser Betrieb. Aber die Alternative liest sich gut: «Es steht ein Plumpsklo mit Aussicht zur Verfügung, sowie ein Brunnen für die Katzenwäsche.»

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Medeglia TI

Wie wär's mit einem alleinstehenden Rustico im Tessin, auf einer einsamen Waldlichtung und mit Holzbadetrog im Garten? Das kannst du bei Medeglia haben. Allerdings musst du dafür vom privaten Parkplatz aus noch rund sieben Minuten zu Fuss den Berg hoch.

Bild: AirBnB

Der ehemalige Stall wurde zu einem Ferienhäuschen umgebaut und ist ein idealer Startpunkt für Wanderungen oder auch Besuche des nahe gelegenen Bellinzonas. Bis zu vier Gäste können hier die Abgeschiedenheit geniessen.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Saint-Martin VS

Ausserhalb vom auch schon abgelegenen Saint-Martin in einem kleinen Weiler Eison la Crêttaz mit grandioser Aussicht ins Val d'Herens steht auf 1600 Metern über mehr die ehemalige Scheune Grange Saralex. Heute kannst du sie als Ferienunterkunft für 4 bis 5 Gäste geniessen.

Bild: AirBnB

Im zweistöckigen Häuschen wartet ein Holzofen auf dich, du hast gar eine Waschmaschine und auf der Naturterrasse kannst du die Bergwelt so richtig geniessen.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Sigriswil BE

Ein romantisches Hüttli am See? Dafür musst du nicht nach Finnland. In Sigriswil kannst du dieses Tiny House für zwei Personen haben. Das Creek Mill Cottage ist auf das Nötigste reduziert. Aber Ruhe und Natur gibt es dafür im Überfluss.

Bild: AirBnB

Möglich ist hier auch, dass Alpakas zu Besuch kommen vom nahen Bauernhof, der rund 150 Meter entfernt liegt und wo du auch die Dusche nutzen kannst. Das Dorf liegt rund einen Kilometer entfernt.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB

Stein AR

Erholung und Appenzell Ausserrhoden, das passt doch einfach perfekt zusammen. Das Hüsli am Alpstein-Wanderweg überzeugt mit einer Sitzlounge im Garten und eine Feuerstelle.

Bild: AirBnB

Bis zu sieben Gäste können hier übernachten. Es gibt keine direkte Zufahrtsstrasse. Das Auto kannst du beim Stall am Ende der Teerstrasse parkieren und dann den letzten, etwas steilen, Aufstieg in 15 bis 20 Minuten zurücklegen.

Hier gibt's die Details.

Bild: AirBnB