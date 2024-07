Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz . Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.

Und übrigens: Rund 1,5 Kilometer weiter südlich, zwischen der Linthschlucht und der Seilbahn, fällt der Wildwüestibach über noch mehr Meter in die Tiefe. Dieser ist nicht so gut zugänglich, aber auch er wird normalerweise Stunden vor dem Schreyenbachfall «eingeschaltet», indem seine Fassung geöffnet wird.

Wer das Schauspiel des Schreyenbachfalls selbst erleben will: Dieser ist gut sichtbar von der Strasse zum Tierfehd. Es führt auch ein kurzer Wanderweg von der Talstation der Kalktrittli-Seilbahn an den Fuss des Falls.

Wird der Wasserfall eingeschaltet, kommen die Wassermassen flutwellenartig über die Felsen. Darum unbedingt an die Anweisungen des Sperrpersonals halten und sowieso genügend Abstand nehmen. Denn es ist häufig so, dass in den ersten Minuten Steine und Äste aus dem Bachbett mitgeschwemmt und aus dem Wasserfall katapultiert werden.

Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Dabei war der Schreyenbachfall bis 1964 eine schweizbekannte Naturattraktion. Rund 100 Meter stürzte sich hier der Fisetenbach über den Fels ins Tal und wenig später in die Linth. Der Bach, der seine Quelle im Kanton Uri hat, führte dabei oft grosse Wassermassen, so, dass der Fall sehr spektakulär wirkte.

Wasserfälle, die man an- und abschalten kann? Ja, das gibt es. In der Schweiz ist das bekannteste Beispiel der Schreyenbachfall. Wobei: Wenn wir es genau nehmen, wird er nie ganz abgestellt, sondern es wird ihm einfach sehr viel Wasser entnommen. Normalerweise ist er daher nicht viel mehr als ein kümmerliches Rinnsal.

Die Schweiz ist das Land der Wasserfälle. Besonders wenn so viel Regen fällt wie in den letzten Tagen und Wochen fällt, bieten sie spektakuläre Bilder. Einer sticht da aber noch zusätzlich heraus.

Pfiffige Rentner umgehen Heiratsstrafe mit Schein-Scheidungen – die Sonntagsnews

Eine Rekordmenge Falschgeld in der Schweiz, Skepsis gegenüber Rentenreform und Häuser in Gefahrenzonen behalten Wert: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

In der Schweiz wurde im Jahr 2023 so viel Falschgeld wie noch nie aus dem Verkehr gezogen. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Polizei (Fedpol), die «SonntagsBlick» vorliegen. Explosionsartig zugenommen hat dabei vor allem die Schadenssumme in Euro. 2023 wurden Euronoten im Wert von mehr als 13 Millionen Franken konfisziert. In den Jahren zuvor bewegte sich der Wert jeweils unter der Marke von zwei Millionen Euro. Auch gefälschtes Schweizer Geld wurde beschlagnahmt. 2023 waren es knapp 2,5 Millionen Franken. Laut einem Fedpol-Sprecher liegt die Zunahmen bei den sichergestellten gefälschten Euros vor allem an grösseren Beschlagnahmungen bei sogenannten Rip-Deals. Seit einigen Jahren setzen Kriminelle vermehrt auf diesen Trick: Sie zeigen den Verkäufern von Luxuswaren erst Taschen voller Scheine und lenken ihn vom genauen Anschauen ab oder tauschen die Taschen in einem unbeobachteten Moment gegen Taschen mit Falschgeld aus.