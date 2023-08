Dieses unendliche Klettergerüst gibt's bei unserem Punkt 8. bild: kiddy dome

Rauszeit

Juhui, es regnet! Hier kannst du dich DRINNEN austoben

Regen, was gibt es Schöneres? Nein, Spass. Aber natürlich fällt es uns so einfacher, mal drinnenzubleiben. So wird die «Rauszeit» heute zur «Reinzeit»: Hier kommen 11 Indoor-Aktivitäten.

Ich weiss, ich weiss: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Aber manchmal hat man bei so viel Regen einfach auch Lust, drinnenzubleiben.

Dabei muss die Bewegung aber nicht auf der Strecke bleiben. Darum wird heute aus der «Rauszeit» eine «Reinzeit». Die Angebote sprechen vor allem Kinder an, doch das eine oder andere eignet sich als idealer Familienausflug. Andere sind gar explizit auch für Erwachsene.

4D-Minigolf in Aarau

Wir beginnen mit einem Klassiker für Gross und Klein: Minigolf. Indoor-Anlagen gibt es einige. Wir entscheiden uns für Aarau. Denn hier steht die 4D-Minigolf-Anlage.

Unterwegs im Themenbereich Dschungel. Bild: 4D-Minigolf Aarau

Die Betreiber schreiben, dass du da «schwebende Minigolfbälle einlochen kannst». Nun, ganz so weit geht die Illusion wohl nicht. Aber die Schwarzlichtanlage sorgt für ein spezielles Erlebnis. Vier Themenbereiche stehen auf der 18-Loch-Anlage bereit.

Hier gibt es mehr Informationen.

Indoor-Seilpark in Grindelwald BE

Nichts weniger als der grösste Indoor-Seilpark Europas steht in Grindelwald. Trocken, windstill und im Sommer und Winter geöffnet.

Fünf verschiedene Routen mit 40 Elementen rund um das Thema Berg beschäftigen dich. Klettere über einen Eisberg, fliege mit dem Haulbag durch die Luft – unter dem Dach der Eishalle werden Gross und Klein auf verschiedenen Niveaus gefordert.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: outdoor.ch

Kartbahn in Fimmelsberg TG

Wir kommen zurück auf den Boden. Während Max Verstappen in diesem Jahr die Formel 1 langweilig macht, ist auf der Kartbahn Fimmelsberg in Bissegg TG Action garantiert.

Bilck auf einen Teil der Strecke. Bild: Kartbahn Fimmelsberg

Auf der 4000 m² grossen Indoor-Kartbahn kannst du deine Künste in Vollgaspassagen, Spitzkehren und einer Steilwandkurve beweisen. 420 Meter lang ist die Bahn und vier bis sechs Meter breit. Überholmanöver kommen da nicht zu kurz.

Hier gibt es mehr Informationen.

Skydiving in Winterthur ZH

Vom Asphalt ab in die Lüfte. Das ist im Windwerk in Winterthur möglich. Hier geht dein Traum vom Fliegen in Erfüllung – zumindest für einige Minuten. Kinder ab 5 Jahren können sich hier genauso wie Erwachsene schwerelos fühlen.

Bild: Windwerk Winterthur

Vom Einzel-, Paar- und Gruppenerlebnis bis zum Kindergeburtstag oder der Flight School ist alles möglich. Ein Flug dauert normalerweise 60 Sekunden, was der Freifalldauer eines Fallschirmsprungs aus über 4000 Metern entspricht.

Hier gibt es mehr Informationen. Wer näher an Sion als Winterthur lebt: Im RealFly in Sitten existiert ein ähnliches Angebot.

Indoor Funpark in Arosa GR

Seit rund einem Jahr kannst du im Hotel Sunstar in Arosa auf einen einzigartigen Indoor Funpark. Höhepunkt dabei ist der Ninja-Warrior-Parcours (für alle ab 10 Jahren).

Braucht Kraft und Geschicklichkeit: der Ninja-Warrior-Parcours. Bild: Indoor Funpark Arosa

Dazu lassen ein Bällebad, der Kletterturm oder die Hüpfburg die Zeit für die Jungmannschaft im Nu verfliegen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Skillspark in Winterthur ZH

Wir kehren nochmals schnell nach Winterthur zurück. Wieder geht es in die Lüfte, aber dieses Mal nur kurz. Trampolins, der Pumptrack oder der Streetpark sprechen verschiedene Fähigkeiten an.

Trampolin hüpfen ohne Ende. Bild: Skillspark Winterthur

Auf 6000 m² kannst du dich auf verschiedene Arten austoben. Egal, ob du auf Rädern unterwegs bist oder lieber zu Fuss, ob Jump Park, Mini Ramp, Ninja Warriors oder Freejump: Da wird es dir nicht langweilig.

Hier gibt es mehr Informationen.

Der Streetpark. Bild: Skillspark Winterthur

Trampolino in Dietikon ZH

Der Name im Trampoliono ist nicht unbedingt Programm. Denn Trampolins stehen im Kinderparadies nicht im Mittelpunkt. Natürlich kannst du hier endlos hüpfen, aber es kann auch auf ganz anderen Spielgeräten herumgetollt werden.

Der Klettervulkan ist auch mit einer 14 Meter langen Netzröhre erreichbar. Bild: Trampolino

Das grösste Indoor-Klettergerüst der Schweiz, eine 14 Meter lange Netzröhre, der Klettervulkan und andere Spielgeräte sorgen für Unterhaltung der Kinder, während du am Bistrotisch am Rand (fast) alles im Blick hast.

Hier gibt es mehr Informationen.

Kiddy Dome in Rohrbach BE

Der Kiddy Dome bezeichnet sich selbst als grösste Familien- und Erlebniswelt der Schweiz. Auf über 6000 Quadratmetern Fläche kannst du hier auf fünf Ebenen deinen Kids einen intensiven Tag ermöglichen.

Willkommen im Kiddy Dome. bild: kiddy dome

Egal, ob mit Baby, Kleinkind oder älteren Kids: Es hat für alle etwas. Sie rutschen, spielen und toben, während du in der Lounge entspannst. Unendlich viel Spass bietet da auch der grösste Donut Glider Europas. 60 Meter lang ist dieser und 16 Höhenmeter überwindest du dabei.

Hier gibt es mehr Informationen.

Fast wie im Alpamare, einfach ohne Wasser: der Donut Glider. bild: kiddy dome

Swiss Mega Park in Frenkendorf BL

20 Sprungflächen laden im Swiss Mega Park zum Herumspringen ein. Dazu gibt's einen Kletterpark, Bubble Soccer oder auch Badminton und Squash. Kurz: Du wirst was für dich finden.

Der Kletterpark ist noch bis im Oktober 2023 geschlossen. Bild: Swiss Mega Park

Und auch die kleinen Kinder können sich beim Rutschen, Hüpfen und Kraxeln ausleben. Achtung: Der Kletterpark ist aktuell bis im Oktober geschlossen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Race-Inn in Roggwil BE

Seit Ende Juli hat das Race-Inn in Roggwil wieder geöffnet. Neben den Benzin-Karts stehen jetzt auch Elektro-Karts im Angebot.

Eindrücke der neuen Rennstrecke. Bild: Race-Inn

Die Strecke der grössten Benziner-Indoor-Kartbahn der Schweiz wurde überarbeitet. Auf 640 Metern Länge und einer Breite von sieben bis acht Metern kann um die schnellste Rundenzeit gekämpft werden.

Hier gibt es mehr Informationen.

Fliz Kidz in Frauenfeld

Wir beenden die Auswahl mit einem Angebot ausschliesslich für die Kleinsten: In der Turnfabrik in Frauenfeld können sich Kinder ab dem 1. Geburtstag bis zum Kindergartenalter austoben.

Endloser Spass für Kleinkinder in der Turnfabrik. Bild: julian thorner

Die Kinder werden von Eltern, Grosseltern oder anderen Erwachsenen begleitet und können sich dann an Turngeräten versuchen. Ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf (Achtung: Sommerferien noch bis am 3. September 2023).

Hier gibt es mehr Informationen.