Eine der bekanntesten Schweizen in Deutschland: die Bastei in der Sächsischen Schweiz. Bild: DZT/Jens Wegener

Rauszeit

Raus aus der Schweiz – rein in die Schweiz: Willkommen in Deutschland😲

Es gibt nur eine Schweiz? Weit gefehlt: Alleine in Deutschland existieren über 130 Schweizen. Meist sind dies Landschaften, die an das Original erinnern. Hier findest du diese kleinen Grüsse aus der Heimat bei unserem nördlichen Nachbarn.

Mehr «Schweiz»

Morgen ist unser Nationalfeiertag und ich als Schweiz-Experte gehe fremd. Mit Deutschland. Ausgerechnet! Aber keine Sorge, ich habe im «grossen Kanton» nach Schweizen gesucht – und über 130 gefunden. Darum heisst es heute bei Rauszeit: raus aus der Schweiz, rein in die Schweiz! Wir machen einen Ausflug nach Deutschland.

Und ja, es ist ja wie so oft beim Fremdgehen: Eigentlich ist jemand ganz anderes schuld. In meinem Fall: unser Sportchef Ralf. Er fand vor ein paar Wochen in seinem Estrich eine Übersicht mit Schweizen in Deutschland und sagte mir: «Das ist super, mach da mal was drüber.»

Gemäss Stefan Mieczkowsi, Leiter der Deutschen Zentrale für Tourismus in der Schweiz, gibt es über 130 Schweizen in unserem nördlichen Nachbarland: «Manche zählen sogar über 150 – darunter verstehen sich aber einzelne Strassen oder Felder. Fest steht aber, dass es weltweit nirgends mehr Schweizen hat als in Deutschland.»

Denn ja, nicht nur in Deutschland fühlt man sich teilweise an die Schweiz erinnert. Weltweit gibt es fast 250 Regionen, die als Schweiz bezeichnet werden. Ich beschränke mich heute auf Deutschland. Aber vielleicht gibt's dann auch bald die Worldwide Swiss Edition.

Doch zurück nach Deutschland. Meist wurden Landschaften, die «gemäss ihrer Schönheit mit der Schweiz verglichen» wurden, nach ihr benannt, schreibt die Deutsche Zentrale für Tourismus. Daneben gibt es aber auch Schweizen, die «nur» ein Restaurant oder eine Häusergruppe bezeichnen. Ich habe hier 142 Schweizen in der Karte eingetragen. Ganz vollständig ist die also nicht – falls deine Lieblingsschweiz in Deutschland fehlt, bitte melden.

Die Schweizen in Deutschland

Anmerkung zu den Links: Wo immer möglich habe ich die entsprechende Tourismusseite verlinkt. Ansonsten einen Ausflugstipp oder gerne auch die Seite des Fotoprojekts deutsche-schweizen.de

Daten und Quellen



Und falls du dich durch Bilder und Beschreibungen der Schweizen in Deutschland klicken willst: Kai Seele hat hier mit seiner Website

Es gibt viele Angaben zu Schweizen in Deutschland und der Welt. Entscheidend ist jeweils, ob ganze Regionen damit bezeichnet werden oder ob auch schon ein Haus, ein Restaurant oder eine Strasse reicht. Die Daten in der Übersicht oben stammen von deutsche-schweizen.de schweizen-in-deutschland sowie wikipedia . Die Liste oben ist nicht vollständig. Weitere Schweizen in Deutschland kannst du mir gerne in den Kommentaren oder über reto.fehr@watson.ch melden.Und falls du dich durch Bilder und Beschreibungen der Schweizen in Deutschland klicken willst: Kai Seele hat hier mit seiner Website deutsche-schweizen ganze Arbeit geleistet.

Während der Corona-Pandemie nutzte die Deutsche Zentrale für Tourismus ihre Schweizen in der Marketing-Kampagne. Unter dem Titel Neue Schweiz(en) entdecken werden zudem 15 Schweizen in Deutschland vorgestellt.

Wir haben hier einfach einige der über 140 Schweizen ausgesucht und geben dir noch einen bildlichen Eindruck. Du wirst feststellen: Könnte tatsächlich in der Schweiz sein. Und manchmal ist die Kopie fast noch schöner als das Original:

Sächsische Schweiz

Im Osterzgebirge in der Sächsischen Schweiz. Bild: DZT/florian trykowski

Neuffener Schweiz

Bild: deutsche-schweizen.de/Kai Seele

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Waldecksche Örksche Schweiz

Bild: deutsche-schweizen.de/Kai Seele

Hier gibt's die originale Schweiz: Rauszeit Die Schweiz haut dich nicht um? Dann schau dir diese 10 Bilder an

Emener Schweiz

Bild: deutsche-schweizen.de/Kai Seele

Hoheescher Schweiz

Der Ems-Jade-Kanal in Reepsholt. Bild: deutsche-schweizen.de/Kai Seele

Bergische Schweiz

Bild: deutsche-schweizen.de/Kai Seele

Das findest du nur in der Schweiz: Rauszeit Das sind die kuriosesten Wegweiser der Schweiz

Westfälische Schweiz

Bild: deutsche-schweizen.de/kai seele

Trimbser Schweiz

Bild: deutsche-schweizen.de/kai seele

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.