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Coop ruft schweizweit Käse wegen Salmonellen-Gefahr zurück

Das gesamte Sortiment der Käserei Landbrügg wurde vorsorglich zurückgerufen.
Das gesamte Sortiment der Käserei Landbrügg wurde vorsorglich zurückgerufen.bild: Käserei Landbrügg / Coop

Coop und Migros rufen Käse wegen Salmonellen-Gefahr zurück

03.04.2026, 18:5104.04.2026, 08:49

Coop und Migros rufen mehrere Produkte der Käserei Landbrügg aus dem luzernischen Schüpfheim wegen möglicher Salmonellen-Gefahr zurück. Die Kundinnen und Kunden sollten die betroffenen Produkte nicht konsumieren, weil eine Gesundheitsgefährdung bestehen könnte.

Auslöser ist eine bei der Käserei festgestellte Salmonellen-Kontamination in einem Kräuterbrie-Weichkäse. Die Käserei Landbrügg rief deshalb vorsorglich ihr gesamtes Sortiment zurück, wie sie am Freitag mitteilte. Die Produkte wurden unter anderem über Coop und Migros verkauft, wie die Detailhändler selbst bekannt gaben.

Betroffen seien neun verschiedene Produkte, darunter mehrere Brie-Varianten, Humidor-Käse sowie Käseplatten, die zwischen dem 2. März und dem 2. April in Coop-Supermärkten und Coop City erhältlich gewesen seien, schrieb Coop am Freitag. Ein Teil der Ware war schweizweit im Verkauf, andere Produkte hingegen nur in einzelnen Verkaufsregionen. Der Rückruf gilt für sämtliche Mindesthaltbarkeitsdaten der betroffenen Produkte.

Die Ware sei aus dem Verkauf genommen worden, teilte Coop weiter mit. Kundinnen und Kunden könnten die Produkte zurückbringen und erhielten den Kaufpreis rückerstattet.

Die Migros teilte ihrerseits am Freitag mit, dass sie drei Käsesorten derselben Käserei Landbrügg aus dem Verkauf genommen habe. Die betroffenen Produkte seien nur von den Migros-Genossenschaften Aare, Basel, Luzern, Ostschweiz und Zürich verkauft worden seien. Auch hier können Kunden die Produkte zurückbringen und sich den Kaufpreis erstatten lassen.

Salmonellen sind Bakterien, die Lebensmittelinfektionen auslösen können. Eine Ansteckung führt häufig zu Durchfall, Bauchschmerzen, Fieber und Erbrechen. Besonders gefährlich sind sie für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Schwangere, Kinder und ältere Personen, da es in schweren Fällen zu ernsthaften Komplikationen kommen kann. (sda/awp)

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18 Kommentare
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Garp
04.04.2026 08:15registriert August 2018
Weniger Bildli, dafür eine Liste der Käse, auch der Migros wäre hilfreicher.
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